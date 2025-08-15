Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > 58 yıldır mesleğine sahip çıkıyor! Yapacak kimse kalmadı...

58 yıldır mesleğine sahip çıkıyor! Yapacak kimse kalmadı...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
58 yıldır mesleğine sahip çıkıyor! Yapacak kimse kalmadı...
Bayburt, Usta, Atölye, Çıraklık, El Sanatları, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bayburt’ta 69 yaşındaki Hanefi Sarıkaya, 11 yaşında çırak olarak başladığı mesleğini 58 yıldır devam ettiriyor. "Ömrüm yettikçe bu mesleği yaşatmaya devam edeceğim" diyen Sarıkaya, "Bizden sonra bu işi yapacak usta kalmadı, çırak yetiştiremiyoruz. Çünkü kimse çalışmıyor, hevesi yok." ifadelerini kullandı.

Hanefi Sarıkaya, 11 yaşında Zühtü Kurt ustasından mesleğini öğrendiğini söyledi.

58 yıldır mesleğine sahip çıkıyor! Yapacak kimse kalmadı... - 1. Resim

1967 yılında işe çırak olarak başladığını ve o günden bugüne mesleğe devam ettiğini belirten Sarıkaya, "Rahmetli Zühtü Kurt ustamdı benim, ondan mesleğimi öğrendim, sağ olsun ustam bizleri zanaatkâr etti, biz de öğrendiklerimizi yaşatarak, bugünlere getirdik" dedi.

58 yıldır mesleğine sahip çıkıyor! Yapacak kimse kalmadı... - 2. Resim

BU İŞİ YAPAN İKİ KİŞİ KALDI

Bakırcı ustası olarak Bayburt’ta iki kişiden biri olduğunu ifade eden Sarıkaya, "Eski ustalardan, bakırcılardan çok arkadaşlarımız, ustalarımız vardı hepsi vefat etti. O yüzden pek bakırcı ustası kalmadı. Şu an iki arkadaş kaldık bu işi yapan biri Mehmet Öztürk, biri de Hanefi Sarıkaya. İkimizde bu işi devam ettiriyor, mesleği yaşatmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

58 yıldır mesleğine sahip çıkıyor! Yapacak kimse kalmadı... - 3. Resim

Bakırcılık mesleğine ilginin azaldığını dile getiren Sarıkaya, arkadaşı Mehmet ve kendisinden sonra bu mesleği kimsenin sürdürmeyeceğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"BİZDEN SONRA BU İŞİ YAPACAK KİMSE YOK"

"Bakır, kalay işinde bir ara çok ciddi düşüşler yaşandı ama son 3 yılda ilgi yine arttı. İl dışındaki ve yurtdışındaki gurbetçiler anne-babalarının hatıralarını yaşatmak istedikleri için bakır kaplarını, tencerelerini, kazanlarını getirerek kalaylattırmak istiyorlar. O yüzden 3-4 senedir, özellikle yaz aylarının başında çok yoğun oluyor işlerimiz. Bizden sonra bu işi yapacak usta kalmadı, çırak yetiştiremiyoruz. Çünkü kimse çalışmıyor, hevesi yok. Benim oğlum var mesela bu işe heves etmiyor, heves etse yapar ama farklı işte çalışıyor. Ömrüm yettikçe bu işi ben devam ettireceğim"

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
PFDK açıkladı: Fenerbahçe'ye 5.7 milyon TL ceza! İşte nedeni...Seda Sarıbaş kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte AK Partili vekilin biyografisi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
BİST 100’de 7 haftalık seri bitiyor mu? Borsa neden düşüyor? - EkonomiBİST 100’de 7 haftalık seri bitiyor mu?13 kurumdan tahmin geldi! Migros (MGROS) 2025 hedef fiyat kaç TL? - EkonomiMigros (MGROS) 2025 hedef fiyat kaç TL?Yabancıya konut satışı 10 yılın dibinde! Neden gelmiyorlar? işte yıl yıl rakamlar... - EkonomiYabancıya konut satışı 10 yılın dibinde!Faiz oranlarında düşüş hızlandı! İşte en ucuz konut, taşıt ve ihtiyaç kredileri - Ekonomiİşte en ucuz konut, taşıt ve ihtiyaç kredileriAltında 7 haftanın en sert düşüşü! ABD verileri ve Trump-Putin zirvesi... - EkonomiAltında 7 haftanın en sert düşüşü!Tarımkon Başkanı işlenmeye tarım arazilerinin kiraya verilmesini değerlendirdi: 85 milyonluk nüfusta toprak boş kalamaz - Ekonomi"85 milyonluk nüfusta toprak boş kalamaz"
Sonraki Haber Yükleniyor...