58 yıldır mesleğine sahip çıkıyor! Yapacak kimse kalmadı...

Hanefi Sarıkaya, 11 yaşında Zühtü Kurt ustasından mesleğini öğrendiğini söyledi.

1967 yılında işe çırak olarak başladığını ve o günden bugüne mesleğe devam ettiğini belirten Sarıkaya, "Rahmetli Zühtü Kurt ustamdı benim, ondan mesleğimi öğrendim, sağ olsun ustam bizleri zanaatkâr etti, biz de öğrendiklerimizi yaşatarak, bugünlere getirdik" dedi.

BU İŞİ YAPAN İKİ KİŞİ KALDI

Bakırcı ustası olarak Bayburt’ta iki kişiden biri olduğunu ifade eden Sarıkaya, "Eski ustalardan, bakırcılardan çok arkadaşlarımız, ustalarımız vardı hepsi vefat etti. O yüzden pek bakırcı ustası kalmadı. Şu an iki arkadaş kaldık bu işi yapan biri Mehmet Öztürk, biri de Hanefi Sarıkaya. İkimizde bu işi devam ettiriyor, mesleği yaşatmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakırcılık mesleğine ilginin azaldığını dile getiren Sarıkaya, arkadaşı Mehmet ve kendisinden sonra bu mesleği kimsenin sürdürmeyeceğine dikkat çekerek şunları söyledi: