Sefa Bilgitekin ANKARA
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, helal gıda (katkı maddesi içermeyen ürün) sertifikası verme yetkisine sahip ilk kuruluş olma özelliği taşıyan GİMDES, gıdadan temizlik maddelerine kadar birçok ürünü denetliyor. Dernek, içerisinde kanserojen madde bulunmayan, organik ve insan sağlığını tehlikeye atmayacak ürünlerin sertifikasyonunu yapıyor. GİMDES Ankara Temsilcisi Mehmet Topçu, televizyonlarda ve sosyal medyada sıkça reklamı yapılan ürünlerin büyük kısmının katkı maddeli ürünler olduğuna dikkat çekti. Tüketicilere helal gıda kullanma tavsiyesinde bulunan Topçu, “Her geçen gün tıp camiasının adını koyamadığı hastalıklar ortaya çıkıyor. Vatandaşlarımız sağlıklarını korumak istiyorlarsa katkı maddesi içeren ürünleri bırakmalı. Vatandaşlarımız, reklamlara aldanmamalı. Özellikle çocuklar arasında sosyal medya kullanımı gittikçe artıyor. Orada gördükleri ürünleri, okul kantinlerinde almayı tercih ediyorlar. Çocuklarımızı da korumalıyız” dedi.
GİMDES'ten uyarı: Reklamla sağlığımızı bozuyorlar
Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalama Derneği (GİMDES), vatandaşları aldatıcı reklamlara karşı uyardı.
Sefa Bilgitekin ANKARA
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