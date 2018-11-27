Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kış mevsiminde fazlaca tüketilen kestane, çarşı ve caddelere kurulan tezgahlarda satılmaya başlanırken, kebap kestane satıcıları, fiyatın yüksek olmasından yakındı. Satıcılar, 150 gram kebap kestanenin fiyatının 10 lira olduğunu belirtirken, pahalı bulanların almaktan vazgeçtiğini ya da tadımlık aldığını söyledi. Sokakta 10 yıldır tezgah açarak, kebap kestane satan Sait Arık, "150 gram kestaneyi 10 liraya satıyorum. Piyasada durgunluk var. Kestane de bol değil, satan da az üstelik pahalı. Kestane kebabı günlük en çok 10 kilo satıyoruz. Cumartesi günleri satış biraz artıyor. Fiyatlar müşteriye yüksek geliyor" diye konuştu.

'TADIMLIK ALIYORLAR'

Müşterilerin 10 liralık kebap kestane alacakken, 5 liralık aldığını dile getiren Arık, "En azından tadımlık olarak alıyorlar. Pişmiş kestanenin kilosu 80 lira, çiğ kestane ise yaklaşık 30 liradan satılıyor. Yabancı turistler genelde fiyatını sormadan alıyorlar ama fiyatlar bizim insanımızı etkiliyor. Kışın kestane yapıyorum. Yılın diğer zamanları erik ve mısır satıyorum. Çarşı eskisi gibi kalabalık değil. İnsanlar geçim derdinde. Doğal gaz yakmaya başlandı, elektriğe zam geldi, kiralar yüksek; bu durumlar piyasayı çok etkiledi" dedi.

'ESKİDEN KİLOYLA ALIYORDUK ŞİMDİ GRAMLA'

Kebap kestanenin Bursalılar için vazgeçilmez tat olduğunu vurgulayan kent sakinlerinden Sebahattin Kurdeş ise "Kestaneyi seviyoruz. Çarşıya çıktığımızda mutlaka kestanecilere uğrayıp alıyoruz. Kestane pahalı ama mümkün olabildiği kadar almaya çalışıyoruz. Eskiden kiloyla alıyorduk şimdi ise gramla. Yapabileceğimiz bir şey yok; ama canımız isteyince mecburen alıyoruz. Eskiden kiloyla alıp, çocuklarımıza götürüyorduk ama şimdi tane tane alıyoruz. 5 liralık alıyoruz, 5 tane veriyorlar" diye konuştu.

