Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 12 milyon emekliyi ilgilendiren emekli ikramiyesine zam yapılması gündeme geldi. 2018 yılında başlayan, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere ödenen ikramiye uygulaması 2019’da da devam edecek. Çalışma sonuçlanırsa emekli ikramiyesinde her yıl enflasyon oranında artış yapılacak. Söz konusu bayram ikramiyesi, SGK’dan emekli maaşı alan emekli maaşı alanlarla yaşlılık aylığı, vazife malullüğü, malüllük aylığı, ölüm aylığı, sürekli iş görememezlik geliri ve ölüm aylığı alanlara da veriliyor. Ayrıca kurumdan aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine de, aylık bağlanma oranına göre ödeniyor. Eşi vefat eden bir kişi, yüzde 50 oranında maaş alıyorsa, bayram ikramiyesinin de yarısını alabiliyor. Hâlen 1.000 lira olan bayram ikramiyesi, eşe 500 TL, yüzde 25 hak kazanan çocuğa ise 250 TL olarak ödeniyor.