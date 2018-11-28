Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Patates üretiminin en yoğun yapıldığı Niğde, Nevşehir, Afyonkarahisar ve Bitlis’ten gelen üreticiler ve depo işletmecileri, kayadan oyma yer altı doğal depoculuğun merkezi konumundaki Kavak beldesinde buluştu. Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ökkeş Yıldırım, ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele’ kapsamında indirim yaptıklarını ifade etti. Yıldırım, ülkede 4,5 ton patates üretildiğini, ürünün 6 ay tarladan tüketime gönderildiğini, geri kalan 6 ayda da depodan sevk edildiğini belirterek “Ürünün tamamı hasatka piyasaya sürülürse, ikinci 6 ay 10 liraya bile patates bulamayız. Lütfen stokçulukla depoculuğu karıştırmayalım” dedi. Bugün patatesin depo çıkış fiyatı 1,20 TL ile 2 lira arasında değişiyor. İndirim, bu fiyatlar üzerinden yapılacak.