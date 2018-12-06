Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Tuzla Sedef Tersanesi’nde inşası süren çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu’da incelemelerde bulundu. Türkiye’nin en büyük askeri gemisi olacak TCG Anadolu’da sürecin hızla devam ettiğini belirten Demir, “Teslim tarihinin, planlanandan bir yıl öne çekilmesiyle ilgili çalışmalar sürüyor. Şu anda, 2020’nin son çeyreğinde geminin teslimini gerçekleştirmek üzere tedarik süreçleri devam etmekte. Gemi ile Türkiye’nin, denizlerde küresel güç olmasının önü açılacak. Bu gemiyi dışarıdan alsaydık, iki misli fiyat ödeyecektik. Ayrıca yüzde 70 oranında yerli ürün kullanma şansından mahrum kalacaktık” dedi.

Millî savaş uçağı rüzgâr tünelinde

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, Millî Muharip Uçak Endüstriyel İşbirliği Günleri etkinliği kapsamında, projede gelinen noktayı paylaştı. Kotil, “Uçağımız şu anda rüzgar tünelinde, konfigürasyonun son şeklini vermeye çalışıyoruz. Çok hızlı şekilde uçağı tamamlamak istiyoruz. Avrupa’da şu anda en önde giden 5. nesil savaş uçağı projesi bu... Millî Muharip Uçak, ağırlıkla kompozit olacak. Bu yapısıyı oluşturmak için, şu anda 200 milyon dolarlık bir yatırım yapıyoruz” dedi. Uçağın seri üretiminin 2033’te başlaması ve o aşamaya kadar 400 siparişe ulaşılması öngörülüyor. 2030’lu yıllardan itibaren F-16’lar, kademeli olarak devreden çıkacak.

Wattozz, ABD tekelini kıracak

Dünyanın birçok ülkesinde 1 milyondan fazla polis tarafından kullanılan uzaktan etkili elektroşok silahı Taser’e, üretimi tamamlanan yüzde 100 yerli ve millî enerji silahı ‘Wattozz’ rakip oldu. Albayraklar Şirketler Grubu Üst Yöneticisi Sertan Ayçiçek, “Amerikan firmasının tekelini, ilk defa kablosuz elektroşok silahını üreterek kırdık. Onlardan 10 kat daha iyi bir silah yaptık. Şu anda bu firmanın distribütörleri, bizden distribütörlük almak üzere başvurdular ve 70 binin üzerinde sipariş aldık. Seri üretime önümüzdeki ay geçmeyi planlıyoruz. İlk teslimat, Haziran 2019’da olacak. 4 yılda geliştirilen bu silahı, rakip firmanın fiyatının altına piyasaya süreceğiz” diye konuştu.