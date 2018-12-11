Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık turizmi için Avrupa Birliği (AB) ile birliğe aday ülkeleri hedefine alan Bayındır Sağlık Grubu, Karadağ’da çalışmalarını yoğunlaştırdı. Karadağ’ın Başkenti Podgorica’da bulunan Karadağ Sağlık Bakanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya, Karadağ Sağlık Bakanı Dr. Kenan Hrapoviç, Sağlık Bakanlığı Sağlık Projeleri Genel Müdürü Milica Skiljeyiç, Bayındır Sağlık Grubu Karadağ Temsilcisi Uğur Çimen, Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Cem Talas, Bayındır Sağlık Grubu Uluslararası Hastalar Genel Müdür Yardımcısı Elena Ulusoy ve Bayındır Grubu İletişim ve Pazarlama Bölümü İş Geliştirme Sorumlusu Osman Karaömeroğlu katıldı. Karadağlı Bakan Hrapoviç, Bayındır Grubu ile çalışmaktan ve Karadağlı Hastaların Türkiye’de tedavi şansı bulmasından mutlu olacaklarını ifade etti. Anlaşma ile Karadağ’da hizmet alınamayan dallar için hastalar Türkiye’ye gelecek.