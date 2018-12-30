Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Endeks, hafta içinde en düşük 90.107 puanı, en yüksek ise 92.436 puanı gördü. BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta en çok yükselen, yüzde 7,46 ile Şişecam oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 6,67’lik artışla Flap Kongre Toplantı Hizmetleri, yüzde 3,67’lik yükselişle Polisan Holding izledi. İşlem gören en değerli şirketler; 35 milyar 578 milyon lirayla Koç Holding, 33 milyar 432 milyon lirayla Garanti Bankası ve 29 milyar 424 milyon lirayla Tüpraş şeklinde sıralandı.

Bu arada Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, geçen hafta yüzde 0,74’lük artışla 216,60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 0,77’lik kazançla bin 447 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 0,55’lik azalışla 5,2720 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,23’lük düşüşle 6,0490 lira oldu.