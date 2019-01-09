Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son günlerde tartışılan konulardan biri de beyin göçü... Türkiye’nin gelecek vadeden dev şirketleri ise, bu göçü önlemenin yeni yollarını buldu. Havacılık ve uzay alanında ülkenin gurur kaynağı TUSAŞ, geçen yıl savunma sanayisinin güçlenmesi ve ülkeyi havacılıkta ön sıralara taşımak için önemli çalışmalara imza attı. Şirket, Millî Muharip Uçak Projesi başta olmak üzere, dünyada yalnızca sayılı ülkelerin sahip olduğu teknolojilere erişmek için faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda şirketin insan kaynağına da önemli takviyeler yapıldı. TUSAŞ’ın personel sayısı 8 bine çıktı. 2018’de kadrosuna 2 bin 300 kişiyi ekleyen şirket, istihdama da katkı sağlamış oldu. Şirketin verimliliğini artırmak adına üniversitelerin 3’üncü ve 4’üncü sınıflarındaki öğrencilere yönelik “Stajyer Mühendis Programı” başlatıldı. Geçen yıl bin stajyer mühendis alımı yapıldı. Böylece gençlere daha okul sıralarında iken kaliteli çalışma ortamı ve iyi imkânlar sunuldu. Muhtemel beyin göçünün de, büyük ölçüde önüne geçildi.

TUSAŞ’ın yıl boyunca yürüttüğü başarılı çalışmalar ekonomik göstergelere de yansıdı. Şirketin satışları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 16 yükseldi ve 1,65 milyar doları buldu. Satışların yüzde 50’sini ihracat oluştururken yurt dışı satışların getirisi 831 milyon dolara çıktı. Atak helikopteri için görüşülen Pakistan ile 30 adetlik satış için anlaşma sağlandı. Türk güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla teslim edilen Atak helikopteri sayısı da 40’ı aştı. Millî Muharip Uçak’a yönelik geliştirmeler sürerken, rüzgâr tüneli testleri başarıyla yürütüldü. T625 Genel Maksat Helikopteri, 5 yıl önce söz verilen tarihte gökyüzüne taşındı ve “Gökbey” adını aldı. Toplam 15 bin saat uçuş gerçekleştirerek vatan nöbeti tutan Anka’ların sayısı da 14’e ulaştı. Anka’lar, uydu kontrolü sayesinde en uzak bölgedeki görevler için hazır hale geldi. TUSAŞ’ın yerli ve millî girdisi altında tasarlayıp ürettiği temel eğitim uçağı Hürkuş da, envantere girmek için gün sayıyor.