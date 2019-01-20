Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son günlerde kamuoyunda gündem olan “boyalı kıyma” iddialarına, esnaftan çözüm önerisi geldi. TESK Başkanı Bendevi Palandöken “Hazır kıymanın istismara açık olduğunu herkes biliyor. Kimi, nereye kadar kontrol edebilirsiniz? Hangi ürünü denetleyebilirsiniz? Ben hazır kıymayı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Satışı yasaklanmalı. Et ve kıyma almanın doğru adresi, kasap esnafıdır. Vatandaşlarımız, mahallelerindeki bildikleri ve güvendikleri kasap dükkanına gidip, alacağı kıymanın etini tezgahtan seçmeli. Ardından kıymayı kendi gözünün önünde çektirmeli. İçerisinde ne olduğu belli olmayan pakete değil, gerçek ete para verilmeli” diye konuştu.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ ise, hazır kıymanın her şeyi içerebildiğini belirterek şunları söyledi: Eti suya koyunca beyazlaşır, bu doğaldır. Buraya kadar bir problem yok, ancak bakıyoruz ki, hazır kıymanın içeriğindeki yağ oranı yüzde 20!.. Oysa karkas halindeki bir hayvanın yağlılık oranı yüzde 7’dir. Bu yüzde 13’lük fark, kıymaya yağ ilavesi yapıldığı anlamına geliyor. Bir kilogram aldığınızı sanıyorsunuz, ama aslında 750 gram et alıyorsunuz. Daha önce dökme kıyma satışının yasaklanması için yaptığımız çalışmalarda, ülke genelinde birçok yerden alınan numunelerde gıda boyası, aşırı yağ ve hatta havuç bile çıkmıştı. Bize göre hazır kıyma uygulaması durdurulmalı...