Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, Türkiye’de her ay elektrik, su ve doğalgaz dahil 125 milyon fatura ödemesinin gerçekleştiğini belirterek, vatandaşları korsan ödeme merkezleri konusunda uyardı. Bu ödemelerin 5 milyon adetinin korsan ödeme merkezlerinden gerçekleştiğini dile getiren Aytac, dekontların hiç bir geçerliliği olmadığı gibi vatandaşların dolandırılma riskiyle karşı karşıya kaldığını söyledi. Aytaç, “Elektrik, su ve doğalgaz sektörlerinin fatura adetleri bugün aylık olarak 80 milyonu bulmuş durumda. Telefon, internet ve dijital TV abonelikleri de dahil edildiğinde fatura miktarı 125 milyona çıkıyor. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı bankaların otomatik ödeme talimatı ve diğer kanalları ile aldıkları ödeme payı, pastanın yüzde 41’ini oluşturuyor. Sektörün işlem hacmi düşünüldüğünde ödeme noktalarının önemi de gözler önüne seriliyor” ifadelerini kullandı.

O DEKONTLARIN HİÇBİR GEÇERLİLİĞİ YOK

Ödeme noktalarının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BBDK) iznine tabi olduğunu ifade eden Aytac, “Ödeme kuruluşlarının sermaye, bilanço ve teminat tutarları BBDK tarafından kontrol ediliyor. Faaliyet iznine sahip olmayan noktalarda yapılan tahsilat işlemlerinin ve bunlara ait dekontların yasal olarak hiçbir geçerliliği bulunmuyor. Müşterilerimiz mağduriyet yaşamamak için bu konuda çok dikkatli olmalılar. Bu noktalar vatandaşların kimlik ve kredi kartı bilgilerine de erişebildikleri için ciddi riskler taşıyor” diye konuştu.

PARALARLA KAÇIYORLAR

Aytac uyarılarını şöyle sürdürdü: “Müşterilerimiz eğer izinli ödeme noktalarında fatura tahsilatlarını gerçekleştirmedilerse, borcun ödendiği bilgisi bize zamanında veya hiç ulaşmıyor. Fatura bedeli ödenmediği için gecikme ile ilgili yasal süreçlerden sonra, enerji kesintisi işlemi gerçekleştiğinde müşteri parasını yatırdığını söyleyince bu korsan noktaların da oyunları ortaya çıkıyor. Bu süreçte vatandaşlarımız elektrik, su, doğalgaz kesintisi gibi sıkıntıların dışında dolandırılma riskiyle de karşı karşıyalar. Bazı kötü niyetli firmalar bir süre sonra topladıkları bu paralarla kaçıyorlar. Bu risklerle karşılaşmamak için vatandaşlarımızın faturası ödenecek kurumun internet sitesi veya çağrı merkezinden yetkili işlem merkezleri konusunda bilgi almaları çok önemli.”

DENETİMLER YETERSİZ

Bankada uzun kuyruklar, kurumların ödeme noktalarının farklı yerlerde olması gibi sebeplerle vatandaşlar farkına bile varmadan korsanların ağına düşüyor. Mantar gibi her tarafta biten korsan ödeme merkezlerine karşı kurumlar denetimlerin artırılmasını isterken, bankaların ortak ATM uygulamasına benzer şekilde ortak fatura ödeme merkezleri kurulması çözüm olarak sunuluyor.