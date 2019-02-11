Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür

İSTANBUL

Bu süreçte son olarak; üreticilerin ürünlerini, pul fiyatına bile hallere veremediği ortaya çıktı. Amaç da basit; arz az olsun, fiyatlar yükselsin, vurgun yapalım!.. 24 yaşındaki Şanlıurfalı sarımsak üreticisi İmambakır Acar’ın hikâyesi de; hallerdeki çürümüşlüğün ve gıda zincirindeki çarpıklığın, bu anlamda en somut göstergelerinden biri oldu. Pazarda kilosu 25 liraya satılan sarımsağı 50 kuruşa bile hallere veremediklerini öne süren Acar, bugün ürünlerinin yüzünü bile görmek istemediğini söylüyor. Acar, şunları anlattı: 15 dönüm alana sarımsak ektik. 25 ton ürün topladık. Satarız düşüncesiyle 4-5 ay öne Şanlıurfa haline gittik. Kimse istemedi. ‘Bizim de elimizde var, ne yapalım’ dediler. Yol üzerinde satmaya çalıştık. Gidiş-geliş masraflı oluyordu, vazgeçtik. İç pazara sürmeye de gücümüz yetmedi. Bir kısmını komşulara dağıttık. Maalesef geri kalanları alan olmayınca, ambarda çürüdü. 20 tonun üzerinde sarımsağın bir kısmını yaktık, bir kısmını tahliye kanalına attık. Kilosu pazarda markette 25 liraya satılıyor; ama ben 50 kuruşa bile veremedim. Zararımız 30 bin lirayı buldu.