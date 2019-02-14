Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de şu ana kadar 20’yi aşkın yayıneviyle iş birliği yapan platform, bunun yanı sıra 1.800 civarında İngilizce, Fransızca, Almanca ve Rusça sesli kitabı kullanıcıların beğenisine sundu. Türkiye’nin okuma alışkanlığı bakımından bir “cennet” olmasa da yeni teknolojilere çok hızlı adaptasyon sağlayan bir pazar olduğuna vurgu yapan Audioteka Kurucusu ve CEO’su Marcin Beme, “Ankara, İzmir ve İstanbul gibi kalabalık şehirlerde insanlar yolda, toplu taşımada kaybettikleri zaman sebebiyle kitap okumaya yeterince vakit ayıramıyor. Bu boşluk sesli kitaplar tarafından doldurulabilir. Yolda geçen zamanın sesli kitaplar için büyük bir potansiyel barındırdığını düşünüyoruz” dedi. Girdikleri tüm pazarlarda zirveyi hedeflediklerini vurgulayan Beme “Seslendirme kalitesine çok önem veriyoruz. Sadece tecrübeli seslendirme sanatçılarıyla çalışıyoruz. Bunun yanı sıra dinlemek istediğiniz kitabı seçip satın alıyorsunuz” diye konuştu. Audioteka Türkiye Genel Müdürü Göktuğ Oğuz ise Türkiye pazarına yönelik güçlü bir altyapı kurduklarını, anlaşma yaptıkları yayınevi sayısının önümüzdeki aylarda giderek artacağını söyledi.