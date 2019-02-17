Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı-2 (IPARD) kapsamında 5. başvuru çağrısına başladıklarını; bu kapsamda 250 milyon avro, yani 1,5 milyar liralık hibe paketini üretici ve yatırımcıya sunduklarını belirtti. Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) organize edilen programın 42 ilde uygulandığını, 16 alt sektördeki yatırımların desteklendiğini belirten Pakdemirli, “IPARD programı kapsamında son 7 yılda toplam 14 bin 500 projeye yaklaşık 4 milyar lira hibe desteği sağladık. Bu hibeler sayesinde kırsal alanlarımızda 10 milyar lira tutarında yatırım yapıldı, 60 bin yeni istihdam oluştu. IPARD yatırımlarında vergi muafiyeti de söz konusu. Bunun önemli bir katkı sağladığını özellikle ifade etmek istiyorum” dedi.

Paketle hayvancılık yatırımlarına 1 milyar lira ayrıldı. Yeni işletme kurulumuna yüzde 40, mevcut işletmelerin modernizasyonuna yüzde 50 hibe verilecek. 500 milyon lirası da tarımda işleme ve pazarlama yatırımları için kullanılacak. Bu kapsamda et ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile kesimhane yatırımlarının 3 milyon avroya kadar olan kısmı, süt toplama merkezlerinin kurulumuna yönelik yatırımların 1 milyon avroya kadar olan kısmı, meyve-sebze soğuk hava deposu ve paketleme yatırımlarının 1 milyon 250 bin avroya kadar olan kısmı, su ürünleri işleme ve pazarlama yatırımlarının ise 1,5 milyon avroya kadar olan kısmını desteklenecek.

BÜTÜN ÇİFTLİKLERE UCUZ ELEKTRİK

Artık hayvancılık işletmeleri de tarımsal elektrik tarifesinden yararlanacak. Müjdeyi veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Tarımsal faaliyetlerin tamamını içine alacak bir düzenleme içerisindeyiz. Hem büyükbaş hem küçükbaş hem de kanatlı beyaz et üreticileri, bu düşük tarifeden yararlanacak. Şu anda sadece tarımsal sulama faaliyetlerinde çiftçilerimiz bundan yararlanıyordu fakat burada kapsamı genişletmek suretiyle, bu sektörde çalışan işletmelere de destek vermiş olacağız” dedi. Ziraat Bankası İle Tarım Kredi Kooperatiflerinin verdiği tarımsal kredilerde, temerrrüte düşmüş olan çiftçilerin borçlarının yüzde 15 faiz oranıyla yeniden yapılandırılacağını aktaran Pakdemirli, “Çiftçilerimize ait tüm kalan ödemelerimizi de, şubat ve mart ayı içerisinde tamamlamayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.