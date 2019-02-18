Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumnurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 8 Ocak'ta duyurduğu düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahiplerine verilecek 80 liraya kadara elektrik desteğinin bu hafta uygulanması bekleniyor.

3 bakanlıkça geliştirilen model kapsamında, aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketimler devlet tarafından karşılanacak.

Bu kapsamda elektrik tüketim desteğinden yararlanacak hak sahibinin Türk vatandaşı olması şartı aranacak. Düzenli yardım alan hak sahipleri, PTT'ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturası ibraz ederek söz konusu yardım faydalanacak.

Elektrik tüketim desteği hanedeki kişi sayısına göre belirlenecek. Hanede yaşayan kişi sayısı 2 veya daha az olanlara 75 kilovatsaat, 3 kişi olanlara 100 kilovatsaat, 4 kişi olanlara 125 kilovatsaat, 5 kişi ve daha fazla olanlara 150 kilovatsaat olmak üzere, her ay elektrik desteği verilecek. Faturadan düşülecek elektrik tüketim desteği 40 ila 80 lira arasında olacak.