Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FİKRET ÇENGEL

İSTANBUL

Türkiye’nin millî bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları (THY), 2018’i her alanda rekor bir performansla kapattı. Turizm sektörünün hem ziyaretçi hem gelir bakımından zirve dönemini yaşadığı 2018’de THY, global havacılık sektörüne kıyasla daha iyi performans gösterdi. THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı, dün İstanbul’da Genel Müdür Yardımcılarıyla birlikte düzenlediği basınla sohbet toplantısında 2018’in rakamlarını ve yeni yıl hedeflerini anlattı.

62,8 MİLYAR GELİR

THY’nin geçen yılki net dönem kârının bir önceki yıla göre yüzde 533 artarak 4 milyar 45 milyon lira olduğunu belirten İlker Aycı, toplam satış gelirlerinin yüzde 58 artışla 62 milyar 853 milyon lira, esas faaliyet kârının 6 milyar 192 milyon lira olduğunu söyledi. Rakamları dolar bazında paylaşan Aycı, “Satış gelirimiz 2018’de, bir önceki yıla göre yüzde 17,3 artarak 12 milyar 855 milyon dolara yükseldi. Net dönem kârımız ise 753 milyon dolar oldu” dedi.

DOLULUK YÜZDE 82

THY’nin geçen yıl yolcu doluluk oranı yüzde 81,9 olarak gerçekleşti. Taşınan yolcu sayısı da önceki yıla göre yüzde 9,5 artarak 75 milyona ulaştı. Dış hat yolcu sayısında yüzde 9,6 artış yaşandı. Aycı, bu rakamların şirketin ulaştığı zirve rakamlar olduğunu vurguladı.

KARGODA HEDEF İLK ÜÇ

THY yolcu tarafındaki başarısını kargo taşımacılığında da devam ettirdi. İlker Aycı “THY Kargo geçen yıl taşıdığı yükü ve kargo gelirini yüzde 25 artırdı. Yolcudaki liderliğimizi kargoya da taşıdık. Şu anda en çok ülkeye ve en çok noktaya uçan kargo şirketiyiz. Taşıdığımız yük miktarı 1,4 milyon tonu, gelir de 1,6 milyar doları aştı. Yeni havalimanıyla birlikte kendimize iki milyon ton yük taşıma hedefi koyduk. Şu anda dünyanın sekizinci büyük kargo şirketiyiz. Hedefimiz 2023’te ilk beşte, hatta ilk üçte olmak” dedi.

BU SENE SEKİZ BİN ALIM

Şirketin personel sayısının 2018 sonu itibarıyla, bir önceki yıla göre yüzde 11 arttığını ve 26 bin 739’a yükseldiğini belirten Aycı; bağlı iştiraklerle sağlanan istihdamın 60 bini aştığını ifade etti. Bu sene 3 bin 200 kişi THY’de olmak üzere 8 bin civarında yeni personel alacaklarını anlatan Aycı, bunların bin 100 kişilik bölümünün TGS tarafından yapıldığını ve bu ekibin İstanbul Havalimanı’nda sadece yönlendirme işinde çalışacağını kaydetti. Aycı, 2019’un sonunda grup olarak toplam istihdamlarının 70 bini kişiye yaklaşacağını belirtti.

İstanbul Havalimanı’nda 1.100 ‘canlı navigasyon’

Türk Hava Yollarının İstanbul Havalimanı’na taşınması sürecini değerlendiren İlker Aycı “29 Ekim’deki açılışın ardından bir kısım uçaklarımız bu havaalanını kullanmaya başladı. Taşınma süreci Nisan’da tamamlanacak. Çok zorlu bir operasyon ama üstesinden geleceğiz” diye konuştu. Yolcuların memnuniyetini temel aldıklarını ve uçakların zamanında kalkmasının öncelikli olduğunu belirten Aycı, “İlk aylarda sıkıntılar yaşanacaktır. Bütün hazırlıklarımızı buna göre yaptık. Havalimanında yolcu bilgilendirmelerinde kullanmak üzere 1.100 kişiyi işe aldık, hâlen eğitimleri devam ediyor. Bu 1.100 kişi farklı bir kıyafet giyecek ve yerli ile yabancı yolculara rehberlik edecek. Aksaklıkların asgariye inmesi için yolcular ile yer hizmetleri uyumlu bir iş birliği içinde olmalı. Biz bunu sağlamak için canla başla çalışıyoruz” dedi.

Business Class için özel bölüm

Atatürk Havalimanı’nda kullanılan ve dünyanın en iyi hizmet veren “CIP” ve “Business Class Lounge” hizmetinin yeni havalimanında daha da geliştirildiğini belirten İlker Aycı “Hâlen devam eden hizmetler orada da olacak. Pide ve mantı bölümüne özel değer veriyoruz. İstanbul Modern ile anlaştık, modern sanatlar köşemiz olacak. CIP ve Business Class Lounge içinde, ayrıca First Class olarak hizmet verecek yeni bir bölüm bulunacak” diye konuştu.



