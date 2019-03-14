Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Bünyesinde 8 baraj ve 23 sulama tesisini barındıran bir kompleks olarak tasarlanan Silvan Projesi kapsamında yapımı devam eden Silvan Barajı ile Diyarbakır’da hâlihazırda sulanan 1 milyon dekarın üzerindeki arazi 2 katına çıkması bekleniyor. 305 binin üzerindeki kişiye yeni iş imkânı sunacak olan baraj ülke ekonomisine ise 1,7 milyar lira katkı yapacak. Silvanlı Barajı’nın sağlayacağı imkânlar bununla sınırlı kalmayacak. 160 milyon megavat kurulu güce sahip barajın yıllık ortalama elektrik üretimi ise 681 gigavat olacak.

Baraj tamamlandığında 175,50 metre yüksekliği ve 8,8 milyon metreküp hacmiyle, Avrupa’nın en yüksek ön yüzü beton kaplı barajı olacak. Silvan Barajı, 7,3 milyar metreküp rezervuar hacim ile Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yapılan Atatürk Barajı’ndan sonra 2’nci büyük sulama barajı unvanını elde edecek.

Silvan Barajı’yla GAP’ın bölge genelindeki sulama hedeflerine de ulaşılacak. 2022 yılı sonu itibarıyla su tutulması hedeflenen Silvan Barajı su tutulduğu tarihten itibaren yaklaşık 2,5-3 yıl içerisinde dolması bekleniyor. Bu doğrultuda Babakaya ve Silvan gibi kapasiteli tüneller de oluşturularak, 100 kilometreye yakın ana sulama kanalı yapılacak.