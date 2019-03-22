Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu satın alma işlemi ile birlikte, hâlen beyaz çimento üretim kapasitesinde Avrupa birincisi olan Çimsa, dünya liderliğine yükselecek. Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, Çimsa’nın global liderliğini güçlendirmek adına önümüzdeki dönemde yeni adımlar atacaklarını söyledi. Sabancı Holding Çimento Grup Başkanı ve Çimsa Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Saka ise, Valensiya’daki Bunol Çimento Fabrikası’nın Avrupa’daki en teknolojik beyaz çimento fabrikası olduğunu belirterek “Çimsa olarak, operasyonel karımızın yüzde 50’sinden fazlasını yurt dışı operasyonlarımızdan elde ettik. Bunol Fabrikası, beyaz çimento üretim kapasitemizde yüzde 40 artış sağlayacak. Bu yatırımla birlikte Avrupa’nın yanı sıra Kuzey Afrika ve Güney Amerika pazarlarında da güçlü bir ihracat ağı kuruyoruz. Çimsa’yı küresel beyaz çimento ticaretinde dünyanın en büyüğü durumuna getirmiş olacağız” açıklamasında bulundu. Bunol Fabrikası’nın Çimsa’ya devir işlemleri, gerekli izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından gerçekleşecek.