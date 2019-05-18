Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

18 Mayıs altın fiyatları merak ediliyor. Altın fiyatları talebin fazla olması ya da satın alma durumunda yükselirken tam tersi durumda da altın fiyatları düşer. Son günlerde dalgalı hareket eden altın fiyatları bu hafta da önemli bir değişim göstermedi. Haftayı hafif bir yükselişle tamamlayan altının gram fiyatı bugün yani 18 Mayıs'ta 248 lira.

Hem yatırımcılar hem yatırım yapmayı planlayanlar altın fiyatlarını merak ediyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 249 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 249,20 liradan, bin 641 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 662 liradan, 227 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 231 liradan, bin 604 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 624 liradan, 802 liradan alınan Yarım Ziynet 812 liradan ve 401 liradan alınan Çeyrek Ziynet 406 liradan satıldı.