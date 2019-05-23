Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FİKRET ÇENGEL

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, Türkiye’de gidilmedik yer bırakmadıklarını, bundan sonra yurt dışında büyüyeceklerini söyledi. 52 yıllık marka serüvenini aktaran Kiğılı “Bundan 30-40 sene evvel bir şeyler yapmak için yurt dışı fuarlara giderdik. Fakat yurt dışında Türkiye algısı o kadar kötü ki. Adam sorar, ‘nereden geliyorsun?’ Sen cevap verirsin ‘Turkey, İstanbul’, kapıdan çevirir. Kartvizitini uzatırsın, ne randevu verir, ne yüzüne bakar. O dönemde sadece fuarlara katılıp stantları gezebilmek için gazeteci arkadaşlarımızdan ‘press card-basın kartı’ alırdık. O gün bize mal satmak istemeyen İtalyan bugün, mal alayım diye gözümün içine bakıyor. Ben bugün bunun hazzını yaşıyorum. İtalyan sabah Milano’dan çıkıyor, geliyor siparişini alıyor, akşam uçağıyla Milano’ya geri dönüyor. Bunun verdiği zevk milyonlara değer. 20 yıl önce bana kapılarını açmayan İtalyan kumaşçılar, bugün kollarını açmışlar “Türkiye’ye ne kadar kumaş satabiliriz” onun peşindeler” dedi. Önceki akşam bir grup gazeteciyle iftar yemeğinde buluşan Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı “Güçlü yanlarımız çok. Şimdi gücümüzü yeni anladık. Biraz geç oldu ama temiz oldu. Türkiye’de iyi bir müşteri grubuna sahip olan bir markanın yurt dışında nereye giderse gitsin başarılı olmama imkânı yok” vurgusunu yaptı.

YABANCI MARKALAR BİZİMLE YARIŞAMAZ

Pek çok yabancı erkek markası ya Türkiye’ye giremiyor ya da girdikten bir süre sonra çıkıyor. Kiğılı’ya bunu hatırlattığımızda ise bir örnek verdi. Kiğılı “Bunlardan bir tanesi, yılda 4 milyon adede yakın takım elbise satan bir marka. İstanbul’da İstinyepark’a Nişantaşı’na ve Ankara’ya mağazalar açtı. Ama maalesef burada iş yapamıyor, iki tanesini kapattı. Ben bugün dünyanın en lüks markalarına tedarikte bulunan fabrikalardan mal alabilirim. Bu kumaşları ithal ettiğim vakit, benimle mücadele edemiyor. Bunun için jean markaları ve erkek giyim markaları gelemiyor ama kadında mücadele edecek Türk markası yok.

MARKANIN ÇARPAN ETKİSİ ÇOK FARKLI

Türk giyim sanayinin gücünü de işçiliğinden Avrupa ile başa baş, dişe diş aynı kalitede üretim yapmasından, aynı kalitede ürünü daha uygun fiyata satabilmesinden ve marka değerinden aldığını anlatan Kiğılı şöyle devam etti: Bugün diyelim ki bir takım elbiseyi 200 TL’ye mal ediyorsun. Eğer senin markanın gücü yetiyorsa 200 TL’lik takım elbiseyi 5 ile çarpıp 1.000 TL’ye satıyorsun. Senin markanın gücü 10’la çarptırabiliyorsa o güveni verebilmişsen o zaman 2.000 TL’ye satabiliyorsun. Burada da bir oran vardır. Marka gücünün çarpanı en fazla 15 ile çarpılır.

GURBETÇİ GEÇEN YAZ CİROLARI PATLATTI

Yeni havalimanında mağaza açacağız. Şu an mağaza fiyatlarından satsak yabancı ziyaretçiler için yerlerde sürünen bedava bir fiyat olacak. Bugün 100 TL’ye sattığımız bir gömlek 18 avro. Geçen yıl hazirandan itibaren kurların artışıyla birlikte Avrupa’dan ve Orta Doğu’dan gelen turist ve gurbetçiler mağazaları doldurdu. Gurbetçilerin mağazalarımıza bu kadar yoğun bir şekilde akın ettiği bir dönem ilk defa yaşandı. Edremit mağazamızda Almanya’dan Türkiye’ye gelen bir gurbetçimiz gözümün önünde 200 avroyu verdi. 1.500 TL’lik alışveriş yaptı. Yanındaki eşine de diyor ki, “Hanım, bedava çocuklara da al.” Bu anlamda satışlar ciddi anlamda patladı.

YURT DIŞINDA YENİ KAPILAR AÇILACAK

Türk markalarının yurt dışında boy göstermesi gerektiğinin altını çizen Kiğılı, kendilerinin de çok kısa bir süre içerisinde Libya Bingazi, Filistin Ramallah, Beyrut, Özbekistan, Fas ve Ermenistan’da yeni mağazalar açacaklarını kaydetti. Bugün Kıbrıs dışında Azerbaycan, Sırbistan, Romanya, Makedonya ve Gürcistan’da mağazaları olan Kiğılı, sadece yurt dışında büyümek için 28 kişilik özel bir ekip de kurmuş. Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem ise hedeflerinin yurt dışında kısa vadede 25 yeni mağaza açmak olduğunu belirterek “Bunun 15’ini Balkanlara, 10 tanesini ise Azerbaycan ve Orta Doğu pazarına hedefliyoruz. Balkanlarda her ülkede bir ya da iki mağaza hedefimiz var’ dedi.

ABDULLAH KİĞILI'DAN;

¥ İran ile iş yapmak çok zor. Her şey kayıt dışı ve taklit çok

¥ Kiğılı bir okul. 2,000 kişiye iş öğretiyorum. 4 yıl bizde çalışan üniversite bitirmiş kadar olur.

¥ AVM’ye maketten giriyoruz. Fakat geldiğimiz noktada çok fazla AVM oldu. Bir süre sonra bu AVM’lerden bazıları ya okul olur ya şehir hastanesi.

¥ Şu anda hangi sektöre girersen gir dünyanın en ucuz ülkesi Türkiye.

¥ AR-GE’de akıllı kumaşlar, yıkanabilir takım elbiseler gibi yeni ürünleri çalışıyoruz.