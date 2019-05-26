Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde iç turizmde büyük bir hareketlilik yaşanacak. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık; bayram tatilinde seyahat edecek kişi sayısının 5 milyonun üzerinde olacağını, bunun da 10 milyar TL’lik ekonomik değer oluşturacağını söyledi. Yaklaşık 400 bin kişinin tatili otellerde geçireceğini söyleyen Osman Ayık; memleket, eş-dost, akraba ziyareti şeklinde seyahat edecek kişilerle birlikte, toplam sayının 5 milyonun üzerinde gerçekleşmesini beklediklerini vurguladı. Osman Ayık “Sadece otellerde konaklayacak misafirlerin oluşturacağı ekonomik büyüklük, 1 milyar TL düzeyine ulaşacak. Toplam bayram hareketliliğinin ekonomiye katkısı ise, 10 milyar TL’yi bulacak. Türkiye genelinde bir hareketlilik olacak. En çok ilgiyi Antalya ve Ege sahilleri görüyor. Pamukkale, Kapadokya ve Karadeniz’de de yoğunluk mevcut. Sektör olarak blok tatillerin yılbaşında açıklanmasını istiyoruz. Böylece ileriye dönük plan yapmak kolaylaşacak. Tatil paketleri daha erkenden, indirimli alınacak” dedi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da, bayrama yaklaşık 10 gün kala çoğu tesisin yüzde 90-95 oranında doluluğa ulaştığını kaydetti. Erkan Yağcı “Bayram tatilinde ise yüzde 100’e ulaşacağız. Son dakikaya kalanlar, hem tesis bulma hem de istedikleri bölgeye gitme konusunda sıkıntı yaşayabilir. Mutlaka önceden planlama yapmak gerekiyor” diye konuştu.