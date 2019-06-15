Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenli liman altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarındaki en ufak değişikliği bile yakından takip ediyor. Dün döviz kurlarına paralel dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, bugün 246 lira seviyelerinde. Peki altında bugün son durum ne? İşte 15 Haziran güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 15 HAZİRAN

GRAM ALTIN: 254,12 TL'den alınırken, 254,24 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN: 406,16 TL'den alınırken, 415,38 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN: 809,64 TL'den alınıyor ve 830,62 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI: 1.687,00 TL'den alınıyor, 1.712,00 TL'den satılıyor.