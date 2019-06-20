Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki ayrı bahçede toplam 37 dönüm Japon eriği üretimi gerçekleştiren Yahya Yılmaz, "5 yıl önce hobi olarak Japon eriği dikmeye başladım. Bugün 37 dönüm araziye toplam 3 bin 500 adet Japon eriği fidanı diktim. Hava şartlarının olumsuz geçmesi nedeniyle hasat 15 gün geciktiği halde 120 ton ürün bekliyorum. Şu anda aracı da kullanmadığım için direk Mersin haline topladığımız erikleri 2 lira 50 kuruş ile 4 lira 50 kuruş arasında satıyorum" dedi.



Bilinçli üreticilik yaptıklarını ifade eden Yılmaz, “Meyvenin seyreltilmesinden, gübrelenmesi, budamasına kadar her işimizi bilinçli olarak yapıyoruz. Bu da kaliteli ürün yetiştirmemize etken oldu. Bugüne kadar yetiştirdiğimiz ürünlerimizi toptan satıyordum ama tüccarlar maalesef Türkiye’nin kanayan yarası. Bahçemizde 100-120 ton ürün olduğu halde hangi tüccarı getirdiysek buradan 60 ton ürün alacağını söyledi. Ben de bu yıl ürettiğimiz ürünleri tüccara vermeyerek kendi ekibimi kurdum ve toplamda 120 ton ürün elde ettim. Topladığımız ürünleri de Mersin haline günlük 5 ila 20 ton arasında gönderiyoruz. Ürün kalitesi çok güzel ama fiyatlar çok tutarsız” dedi.



"Ben bu işe hobi olarak başlamıştım ama ekonomik olarak da büyük bir gelir elde ediyoruz" diyen Yılmaz, şöyle devam etti:



"Bu işi yapamazsın demişlerdi çok şükür başardık. Çalışan işçisi, tüccarı, budamacısı, tabanını kazan işçisi, gübrecisi bütün insanlar buradan gelir elde ediyor. Aslında kuyumculukla uğraşıyorum ama bu işi başardığımıza ve örnek bir Japon eriği üreticisi olduğumuza inanıyorum. Şu an bahçemiz Silifke’de, Mersin’de ve Türkiye’nin birçok bölgesinde örnek olarak gösteriliyor. Gelip bizlerden bahçe yapma konusunda bilgi alıyorlar. Nasıl dikilir, nasıl budanır, nasıl gübrelenir ve nasıl şekil verilir konusunda bilgi veriyoruz. Ülkemizde işsizlik var diyorlar, üretilen ürün para etmiyor diyorlar ama bir ülkenin kalkınması için üretmek zorundayız. Kalkınabilmemiz için üretmek gerekir. Biz de ülke ekonomisine katkı yapmak ve insanların ufkunu açmak için böyle bir girişimde bulunduk. Asıl mesleğimiz kuyumculuk olmasına rağmen Japon eriği üreticiliği yapıyorum. Bugün hasat döneminde ortalama 60 tarım işçisi buradan ekmeğini kazanıyor. Dolaylı yollarla da birçok insana iş kapısı olmuş oluyor. Bu nedenle üretime daha çok yönelmemiz gerekiyor. Yeter ki yaptığımız işi bilinçli olarak yapalım."