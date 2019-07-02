Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya’da gerçekleştirilen G-20 zirvesinden hem dünya hem Türkiye için müjde gibi mesajlar çıktı. Aylardır süren S-400 problemini çözen, Çin ile ticaret savaşlarını bitirme sinyali veren açıklamalar sonrasında dünya uluslararası piyasalarda yükseliş eğilimi başlarken, Türkiye’de dolar hızla düştü, Borsa yükselerek 100 bine dayandı.

Zirvenin şüphesiz en önemli sonucu, dünyanın 1 numarası olan Trump’un deyim yerindeyse herkese mavi boncuk dağıtması oldu. 2020 seçim kampanyasını başlatan Trump, ekonomisini yavaşlatacak riskleri bertaraf etme kararının uygulamasını bu zirvede gerçekleştirdi. Sonuç bildirgesinden ‘dünyanın 2 numaralı ülkesi’ Çin’e ek gümrük tarifesi uygulama planlarını erteleme sözü veren, mayıs ayında kesilen ticaret görüşmelerinin yeniden başlayacağını açıklayan Trump, Amerikan şirketleri için getirilen ve Çinli Huawei ürünlerini satış yasağını da kaldıracağını söyledi. Ticaret savaşlarında soğuma müjdesi olan bu açıklamaların ardından Türkiye ile ilgili cümleleri geldi. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yarım saat görüştü ve Obama döneminde F-35 konusunda Türkiye’ye adil davranılmadığını ifade etti ve “Parasını ödedikleri uçakları almak istiyorlar; bundan doğal ne olabilir ki?” ifadesini kullandı. Ardından da bu muameleye tabi tutulan Türkiye’nin S-400 almasının en doğal hakkı olduğunu dile getirdi.

Bu açıklamaların ardından dün başlayan temmuz ayı, Borsa İstanbul’da yeni rekor, dolarda düşüşle başladı. Gün ve haftaya 98 bin 662 puandan başlayan BİST 100 Endeksi 99 bin 970 puana kadar yükseldi. Uzmanlar, 100 bin direncinin geçilmesi hâlinde yükselişin süreceği görüşünde birleşiyor. Haziran ayında 5,90’ları aşan dolar ise hem Trump’un açıklamaları hem de Amerikan Merkez Bankası FED’in 30-31 Temmuz’da yapacağı toplantıda faiz indireceğine kesin gözüyle bakılması ile düşüşünü hızlandırdı. Geçen haftayı 5,76 TL’den kapatan dolar, dün 5,59’lara kadar geriledi. Geçtiğimiz hafta sonunda 268 lirayı gören gram altın ise riskin azalması ile 252 liraya düştü.

JP MORGAN UMUTLU

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan Asya Pasifik bölgesi direktörü Jing Ulrich, ABD-Çin arasındaki geçici ateşkesin, piyasalarda bir süre daha iyimserliğin sürmesine sebep olacağını açıkladı. Ulrich “Şu an gördüğüm kadarıyla piyasalarda geçen hafta sonuna göre iyimser ve yüksek tempolu bir yön izleniyor. Bu olumlu görünümün birkaç ay daha devam edeceğini düşünüyorum” dedi. Ulrich ayrıca FED ve ECB’nin faiz indirimi kararının, ticaret savaşlarının sebep olduğu olumsuz eğilimleri de tersine çevirebileceği vurgusunu yaptı.

YÜKSELİŞE DAİR UMUTLAR ARTIYOR

Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya “Haziran mayıstan iyi olurken, haber ve para akışına göre temmuz ayının da hazirandan iyi olacağı görünüyor. 31 Mart seçiminin yenilenmesi sürecinde 23 günün 19’unu düşüşle kapatan Borsa’da yükseliş devam ediyor” açıklamasını yaptı.

Ahlatçı Menkul Değerler’in açıklamasında da risk iştahındaki artışa dikkat çekildi.