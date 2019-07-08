Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çimento üreticileri, yolların asfalt yerine beton olması durumunda, 4 yılda 1 Marmaray bedeli kadar tasarruf edilebileceğini söyledi. Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık, beton yolların millî bir altyapı ve ekonomi meselesi olduğunu söyledi. Uluslararası araştırmalara göre yatırımn maliyeti açısından bakıldığında asfalt yolların, beton yolların 2 katına denk gelen bir maliyet doğurduğunu söyleyen Çalbıyık “Asfaltın yıllık bakım-onarım maliyeti ise beton yolların maliyetinin 10 katına denk geliyor. Bu açıdan baktığımızdan beton yolların tercih edilmesiyle Karayolları Genel Müdürlüğünce her yıl harcanan 2 milyar TL’lik bakım onarım masrafını ortadan kaldırarak, 4 yılda bir Marmaray inşa edebilecek parayı harcamak yerine tasarruf edeceğiz” dedi.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Başkanı Nihat Özdemir de Türk çimento sektörünün 2018 yılında yıllık yaklaşık 71 milyon ton klinker ve 75 milyon ton çimento üreterek ülke ekonomisine katkı sağladığını, sektörün yüzde 76’sının yerli, yüzde 24’ünün yabancı sermayeli yatırımcılardan oluştuğunu ifade etti. Üretimde Avrupa’da 1’inci, dünyada 4’üncü olduklarını, yaklaşık 19 bin kişiye istihdam sağlayıp 614 milyon dolar ihracat geliri sağladıklarını söyleyen Özdemir “2019 yılının ilk 6 ayında çimento ihracatımız yüzde 38 artarak 5,3 milyon ton, klinker ihracatımız yüzde 116 artarak 6 milyon ton olarak gerçekleşti. Şu ana kadar en çok ihracat yapılan ülkeleri; ABD, Gana ve İsrail olarak sıralayabiliriz. Sektörümüzün toplam ihracatı bu dönem için yüzde 46 artışla 444 milyon dolar olmuştur” bilgisini verdi.