Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son olarak Ukrayna Merkez Bankası Güvenlik Heyeti, Turkcell’in Maltepe’deki Siber Güvenlik Operasyon Merkezini ziyaret etti. Ukrayna Merkez Bankası Güvenlik Müdürü Oleksandr Skomarovskiy, Güvenlik Müdür Yardımcısı ve Bilgi Güvenliği Müdürü Anton Kudin ile Ödeme Sistemleri Bilgi Güvenliği Teknolojileri Müdürü Serhiy Ivanyshyn’in aralarında bulunduğu heyet, Turkcell Teknoloji Yönetimi ve Güvenlik Direktörü Feridun Aktaş’tan bilgi aldı. Aktaş “Siber Güvenlik ve Operasyon Merkezlerimiz gerek altyapısı gerekse sunduğu çözümler ile yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Bunun en son örneği ise Ukrayna Merkez Bankasının ziyareti oldu. Özel uzman ekipler ile 7/24 esasına göre çalışan merkezlerimiz şirketlerin ve kurumların yaşayacağı siber saldırılara karşı izleme yaparak olası siber ataklar öncesinde gerekli tedbirlerin alınmasını sağlıyor. Aynı zamanda Ukrayna, Belarus ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki iştiraklerimize hizmet verdiğimiz bu merkezlerimiz ile özel şirketlerin yanı sıra kamu kurumlarına da destek veriyoruz” dedi.