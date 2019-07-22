ABD Merkez Bankası (Fed) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) ilişkin faiz indirim beklentilerinin artması ile geçen hafta pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Bu gelişmelerle BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 4,89 değer kazanarak 101.849 puanla 11 Mart'tan bu yana en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

ABD ve Avrupa'da genel olarak beklentilerin altında kalan makroekonomik göstergeler, gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci para  politikalarına hız vereceği beklentilerini artırarak, Türkiye'nin de içinde  bulunduğu gelişmekte olan ülke varlıklarını pozitif etkiledi.

Yurt içinde, TCMB Başkanlığına Murat Uysal'ın atanması sonrası artan  faiz indirim beklentileri de geçen hafta yurt içi piyasaların dünya borsalarından  pozitif ayrışmasına neden oldu.

BIST 100 endeksi, geçen haftanın son işlem gününde 102.882 puana kadar  çıkması sonrası etkisini artıran kar satışları ile kazançlarının bir kısmını geri  verse de, analistler, 100.000 puan üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni  hedefin 106.000 direnci olacağını kaydetti.

PİYASANIN ODAĞINDA TCMB VE ECB VAR

Bu hafta, yarından itibaren veri gündeminin hareketleneceğine dikkati  çeken analistler, perşembe günü TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK)  toplantısından çıkacak faiz kararı ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB)  toplantısının yatırımcıların odağında yer aldığını ifade etti.

Analistler, TCMB faiz indirimine kesin gözüyle bakıldığını, ECB'nin  ise faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini bildirdi.

Makroekonomik veri takvimine bakıldığında ise yurt içinde yarın  tüketici güven endeksi, perşembe reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım  oranı takip edilecek.

Yurt dışında ise çarşamba günü imalat sanayi Satınalma Yöneticileri  Endeksi, perşembe Almanya'nın Ifo endeksleri ve ABD'nin dayanıklı ml siparişleri,  cuma ise ABD'nin 2'nci çeyrek büyüme verileri yatırımcı kararları üzerinde etkili  olabilecek veriler.

Analistler, veri gündemi ve merkez bankalarının kararlarının yanı sıra  yurt içinde açıklanmaya başlayacak şirket bilançolarının da izlenmesi gerektiğini  kaydederek, yılın ilk yarısına ilişkin finansal sonuçların hisse ve sektör bazlı  hareketlere neden olabileceğini söyledi.

Bu hafta TAV Havalimanları, Türk Telekom ve Akbank'ın bilançolarının  açıklanmasının beklendiğini ifade eden analistler, gelecek hafta salı ve çarşamba  günü gerçekleştirilecek Fed'in Açık Piyasa Komitesi toplantısına kadar  piyasalarda sert dalgalanmalar görülebileceğini kaydetti.

BIST 100 ENDEKSİNİN 100.000 SONRASI HEDEFİ 106.000

Fedi'n politika faizini 25 az puan düşürerek yüzde 2,25-2,50 aralığına  çekmesi beklenirken, indirimin 50 baz puan olabileceği tahminleri ise geçen  haftanın son işlem gününde Fed üyelerinden gelen açıklamalar ile yüzde 20  seviyesine geriledi.

TCMB'nin ise perşembe günü gerçekleştireceği Murat Uysal  başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 250 baz  puan indirmesi bekleniyor. AA Finans'ın gerçekleştireceği PPK toplantısına  ilişkin ankete katılan ekonomistlerin hepsi faiz indirimi beklerken, tahminler en  düşük 150, en yüksek 500 baz puan indirim arasında yer aldı. 12 Haziran'daki PPK  toplantısında politika faizi yüzde 24 düzeyinde sabit bırakılmıştı.

Analistler, faiz indirimlerinin pay piyasalarını desteklemeye devam  etmesinin beklendiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000  seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda alıcılı seyrin devam  edeceğini tahmin etti.

Kısa vadede 102.500 üzerinde kapanış yapılmasıyla alımların  güçlenebileceğine değinen analistler, sırasıyla 103.400, 105.000 ve 106.000  seviyelerinin takip edileceğini bildirdi.