Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması (AfCFTA) tüm Afrika kıtasını kapsadığında Afrika’da üretim yapan tüm Türk firmalarının iç ülkeler, komşu ülkeler ve Afrika’nın her yerine mallarını gümrüksüz gönderme fırsatı yakalayabileceğini söyledi ve yatırımcılara şu tavsiyede bulundu: Lisan, kültür ve köken açısından uyumlu ve yetişmiş çalışanlardan oluşan bir ekiple çalışmak önemli. Yatırımdan önce mevcut pazarları ziyaret edin, firma tanıtımı yapın, iş yapılacak distribötürü iyi seçin. Seyahat giderlerini bir masraf değil, yatırım olarak görün. Devletin, büyük destekler verdiğini hatırlatan Taşkın “Her 10 seyahatin uçak biletlerini, otel masraflarını hatta araç kiralama bedellerini veriyor. Ancak iş insanlarımızın yüzde 80’i bu imkânları kullanmıyor” dedi.