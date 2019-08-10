Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarında son durum nasıl? Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 10 Ağustos 2019 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı... Gram altın 265,3 lira, çeyrek altın 432 lira ve Cumhuriyet altını 1.769 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 265,3 lira seviyesinde dengelendi.

Gram altın, dün altının ons fiyatı ve dolar kurunda yaşanan düşüşe paralel günü yüzde 0,3 değer kaybıyla 264,3 liradan tamamladı.

Bugüne değer kazancıyla başlayan gram altın, yüzde 0,4 yükselişle 265,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 432 lira, Cumhuriyet altını 1.769 liradan satılıyor.

Ons altın, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 1.502,3 dolardan işlem görüyor.