İstanbul Kapalıçarşı’da 271,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 271,70 liradan, bin 789 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 810 liradan, 247,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 251,50 liradan, bin 749 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 769 liradan, 874 liradan alınan Yarım Ziynet 884 liradan ve 437 liradan alınan Çeyrek Ziynet 442 liradan satıldı.
Çeyrek altın fiyatı düştü mü? Çeyrek altın kaç TL? (18 Ağustos 2019 altın fiyatları)
18.08.2019 - 08:25 | Son Güncelleme: 18.08.2019 - 08:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çeyrek altın fiyatı düştü mü? Çeyrek altın kaç TL? İşte merak edilen güncel 18 Ağustos 2019 altın fiyatları...
Etiketler : çeyrek,altın,tl,
644468 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/644468.aspx
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