Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile iki milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 5. Dönem Toplu Sözleşmesinin görüşmeleri devam ediyor. Bu kapsamda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın arasında, önceki gece Bakanlıkta sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Bakan Selçuk, görüşmede, Kamu İşveren Heyeti adına 2020’de yüzde 4+4, 2021’de yüzde 3+3 zam ve enflasyon farkından oluşan yeni bir teklifte bulundu. Cuma günü ilk zam teklifi gelmişti. 2020’nin ilk altı ayında yüzde 3,5, ikinci altı aynda yüzde 3, 2021’nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan bu teklif, memur konfederasyonlarınca kabul görmemişti.

YENİ TEKLİF İSTEDİLER

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yeni zam teklifini değerlendirmek için basın toplantısı düzenledi. Yalçın, şunları kaydetti: Toplu sözleşme süreci acısından önemli bir eşikteyiz. Başkanlar Kurulumuz sunulan teklifi, yeterli zam oranlarını içermemesi sebebiyle uzlaşmaya ve müzakereye uygun görmedi. Önümüzde artırılma beklentisi içerisinde olduğumuz iki husus var; ilki müzakere süresini uzatmak, diğeri ise zam oranlarını yükseltmektir. Takvimin sıkıştığı bir süreçte müzakere süresini ve zam oranlarını artırmak, taraflar arasında etkili ve sürekli iletişime ihtiyaç duyar. Bu anlamda yeni zam teklifini önemsiyoruz. Şu anda bulunduğumuz nokta, uzlaşma ve sözleşme imzalama seviyesinin uzağındadır. Adım atılmasını, masaya zaman tanınmasını, müzakere için sonuna kadar masanın zorlanmasını düşünüyoruz. Bizi sahaya zorlayacak yaklaşımları da son derece yanlış bulacağımızı ama başka seçenek kalmazsa buna tereddüt etmeyeceğimizi ifade ediyorum.