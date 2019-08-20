Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan açıklamada “İhlas İnşaat Grubu’nun 30 yılı aşkın sektör tecrübesi ve birikimini bünyesinde bulunduran İhlas İnşaat Holding AŞ gücünü, madencilik sektörünün yanısıra, 2017 yılından itibaren porföyünü inşaat, enerji ve ticari faaliyetler ile genişleten, her geçen gün büyümesini sürdüren ve Borsa İstanbul’da Yıldız Pazar endeksinde işlem gören İhlas Gayrimenkul AŞ’nin dinamizmi ile birleştirdi. Bu iki gücün birleşmesinin neticesinde; İhlas Grubu’nun ortaklık payının %57 olduğu, sermayesi 665 milyon TL’ye, muhtemel aktif büyüklüğü 1,3 milyar TL’ye ulaşacak olan İhlas Gayrimenkul’ün büyüme sürecinin daha da hızlanması, kârlılığının artması ve böylelikle ülkemiz için daha çok katma değer üreten ve daha çok kişiye istihdam sağlayabilen değerli bir şirketin meydana çıkması hedeflenmiştir. İhlas Grubu, inşaat sektöründe doğan bu yeni güç ve yıllardır sahip olduğu enerji ile geleceğe güvenle bakarak, halkımız ile birlikte daha nice başarılara imza atacağı inancını taşımaktadır” denildi.