Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Bu kapsamda İngiltere’de bir lojistik merkezi kurulacağı belirtildi. Söz konusu çalışmayla ilgili olarak çarşamba günü Ticaret Bakanlığı’nda sektör temsilcilerinin de katıldığı bir toplantı yapıldığı öğrenildi.

E-TİCARET ODAKLI OLACAK

2018 ve 2020 yıllarını kapsayan e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı’nda da lojistik üslere ilişkin önemli adımların sinyalleri verilmişti. Bu kapsamda kurulacak lojistik üslerle Türkiye’nin dış ticarette lojistik etkinliğinin artırılması, nihai ürünlerin hedef pazarlara daha hızlı ulaştırılması ve Türkiye’nin lojistik sektöründe uluslararası konumunun güçlendirilmesi hedefleniyor. Kurulacak merkezler ise daha çok e-ticaret odaklı olacak. Bu noktada özellikle, küçük parçaların daha ucuza ve hızlı şekilde taşınması sağlanacak. Toplu gönderilerin dağıtımı bu tedarik üslerinden gerçekleştirilecek. Tedarik üsleri, iade maliyetlerinin azalmasını da sağlayarak, e-ihracatın artmasında rol oynayacak. Yurt dışında söz konusu merkezlerin yer alması için serbest bölgeler kurulurken, Çin’de yer alan Şangay Serbest Bölgesi ve Dubai’de bulunan Jebel Ali ve Ajman serbest bölgeleri, örnek merkezler olarak planda incelenmişti.