Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün; 9 Eylül 1944’ten bu yana 25 milyon müşteriye dokunduklarını, yüzlerce ‘ilk’e imza attıklarını kaydetti. Erün; ilk şube bankacılığı, ilk defa 24 saat bankacılık hizmeti, 444 0 444 ile ilk özel servis numaralı telefon bankacılığı, ilk kredi kartı, ilk tüketici kredisi ve ilk otomobil kredisi gibi sektörde bugün standart hâle gelmiş pek çok ürün ve hizmetin arkasında, Yapı Kredi’nin öncü rolünün bulunduğunu anlattı. Gökhan Erün, Yapı Kredi’nin yalnızca finans alanında değil, çalışmalarıyla ve projeleriyle kültür sanattan çevre ve eğitime kadar, hayatın her alanında kalıcı izler bırakmış bir kurum olduğunu söyledi. İlk yarıda iyi bir performans gösterdiklerini, yüzde 12,5’lik öz kaynak kârlılığı elde ettiklerini, ikinci yarıda da bunu sürdüreceklerini vurgulayan Erün “Mevcut durumda aylık 100 milyonu aşan işlem adedimiz var. Bunu artırmaya devam edeceğiz. Son bir yılda aktif mobil bankacılık müşteri sayımız yüzde 23 artış gösterdi” dedi.

FED ve ECB’den gelen parasal genişleme aksiyonlarının, gelişmekte olan ekonomileri pozitif yönde etkilediğini ifade eden Erün “Geçen sene hareketliliğin arttığı dönemde gerek sektör gerekse ekonomi yönetiminin gösterdiği güçlü duruş ve bu tarz dönemlerden çıkarılan tecrübeler, Türkiye’nin, diğer ülkeler arasından pozitif ayrışmasını sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.