Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Tam kapasite çalışmaya başladığında, dünyanın en büyük havalimanı unvanını kazanacak İstanbul Havalimanı’na, yine rekorlarıyla konuşulacak bir metro geliyor. İstanbul Havalimanı-Halkalı metro hattında ilk tünel kazısı bu ay başlıyor. 28 kilometrelik hattın kazı çalışması için 2 tünel açma makinesi Kayaşehir bölgesinden, altı makine de Arnavutköy’den tünele girecek. Halkalı kazısında, Gayrettepe hattında bir günde 64,5 metre ilerlenerek kırılan rekorun da önüne geçilmesi hedeflenirken, bütün hafriyatın 75 günde bitirilmesi planlanıyor. İstanbul Havalimanı’nı şehrin merkezine bağlayacak olan Gayrettepe metrosunda da tünelin ucu göründü.

28 KİLOMETRE

İstanbul Havalimanı’nı şehir merkezine bağlayacak iki hattan biri olan Gayrettepe’de tünelin ucu görünürken, Halkalı hattında da tünel açma makineleri kazıya başlamak için son hazırlıklarını yapıyor. Tek yönde günde 70 bin yolcuya hizmet vermesi beklenen ve toplam 28 kilometre uzunluğundaki hattın kazısı iki ayrı firma tarafından yürütülecek. Kazı işini yürütecek olan E-Berk Grup’un İş Geliştirme Uzmanı Kaan Yavuz, son hazırlıklarla ilgili şu bilgileri verdi: Halkalı hattının yaklaşık 8 kilometrelik mesafesinde tünel açma işini biz yürüteceğiz. Gidiş geliş olmak üzere toplamda 15,9 kilometre tünel açacağız. 6,56 metre çapındaki iki makineden birisi İstanbul’da hazır hâlde bekliyordu. Daha önce Dudullu-Bostancı metro hattında çalışan makineyi de Ankara’daki fabrikamızda beş buçuk ayda revize ettik ve geçen hafta İstanbul’a gönderdik. Kurulum çalışmaları başladı. Bir ay içerisinde kazıya başlamayı planlıyoruz. Kayaşehir bölgesindeki şafttan gireceğiz. İki buçuk yılda bitirmeyi öngörüyoruz. Hattın geri kalan kısmındaki çalışmayı da Kolin-Kalyon-Cengiz ortaklığı yürütecek. Arnavutköy’den girecekler, toplam altı makineyle çalışacaklar. Onlar da kısa sürede kazıya başlıyor.

64,5 METRENİN ÜZERİNE ÇIKACAK

Gayrettepe hattında iyi bir ilerleme sağlanmıştı. Bir günde 64,5 metre ilerleyerek Türkiye rekorunu da kırdılar. Şimdi Halkalı’da kazıya başlayan E-Berk bu rekoru daha da ileri taşımayı hedefliyor. Kaan Yavuz “Kazacağımız yerde, kum taşı, kireç taşı gibi katmanlar da var, sulu bölge de var. Ama tecrübemize ve ekibimize güveniyoruz, rekoru kıracağız” dedi.

6 İSTASYONLA 70 BİN YOLCU

28 kilometre uzunluğundaki Havalimanı-Halkalı hattı, altı istasyondan oluşacak. Tek yöne günde 70 bin yolcu taşıması hedeflenen metro hattı, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerine hizmet verecek. Hat, Halkalı, Temapark, Olimpiyatköy, Kayaşehir merkez, Arnavutköy merkez, İstanbul Havalimanı istasyonlarından oluşacak.