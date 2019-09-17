Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, finansman maliyetlerindeki iyileşmeleri kredi faiz oranlarına yansıtmaktan memnun olduklarını belirterek, müşterilerinin her türlü nakit ihtiyacına düşük faiz oranlarıyla yanıt vermeyi sürdüreceklerini ifade etti. Yılın ilk yarısında toplam kredileri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 büyüyen Halkbank’ın, faiz indirimiyle birlikte ekonomiye verdiği desteğin artarak devam edeceğini vurgulayan Arslan, şunları kaydetti: TCMB’nin son faiz indirimi yanı sıra Avrupa Merkez Bankasının da faizleri beklentilerle uyumlu düşürmesi, tüm küresel piyasalarda faizlerin düşüş eğiliminin süreceğine yönelik beklentileri güçlendirmiştir. Ekonomimizdeki dengelenme süreciyle birlikte ülkemizin risk primi düşmeye devam etmekte, yurt dışı yatırımcıların tahvil piyasasına ilgileri giderek artmaktadır.