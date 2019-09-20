Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası kuruluşlar, Türkiye tahminlerinde yine yanıldı, yine çark etti. Geçtiğimiz aylarda Türkiye ekonomisi için olumsuz senaryolar çizen “Ülke küçülecek, enflasyon yükselecek” tahminleri birbirini izleyen ve hatta ülkemizin kredi notunu indiren kuruluşlar, açıklamalarıyla yanıldıklarını itiraf etti. Fitch yetkilisi “Türkiye’nin büyümeyi etkileyici, enflasyon düşüyor” derken, OECD “yüzde 2,6 küçülecek” tahminini revize etti ve yüzde 0,3 büyüme tahmini yaptı.

Fitch Ratings’in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Ülke Notları Grubu Direktörü Ed Parker, Türkiye ekonomisinin son derece etkileyici bir şekilde direnç gösterdiğini belirtti. Fitch’in Londra’daki konferansında konuşan Ed Parker, Türkiye’de genel ekonomik görünümün iyileştiğine işaret ederek “Türkiye’de bazı temeller hâlen son derece güçlü; kamu bilançosu, düşük kamu borcu gibi. Özel bankalar görece iyi durumda. Özel sektör esnek ve dinamik. Ayrıca Türkiye geçen yaz yaşanan finansal krizden toparlanarak ve dengelenerek son derece etkileyici bir şekilde direnç ve esneklik gösterdi” ifadesini kullandı.

EN İYİ REVİZYON TÜRKİYE’DE

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı (OECD) ise, daha önce ‘küçülür’ dediği Türkiye için görüşünü revize etti. Kuruluş, 21 Mayıs 2019’daki açıklamasında daha önce “Türkiye yüzde 1,8 küçülür” olan tahminini “Veriler kötü gidiyor, Türkiye yüzde 2,6 küçülür” şeklinde değiştirdi. Dün yaptığı açıklamada ise yanıldığını yine rakamlarla ifade etti ve “Türkiye 2019’u yüzde 0,3 büyüme ile kapatır” tahminini dile getirdi. OECD’nin bu tahmini, diğer ülkeler arasında en pozitif revizyonu gösterdi. İş dünyası ve ekonomi yönetimi ise, bu pozitif görüşlerin bile yetersiz kalacağını, yıl sonunda çok daha iyi bir büyüme rakamına imza atacak olan Türkiye’nin yine bu tahminleri boşa çıkaracağını ifade ediyor.

NELER DEMİŞLERDİ?

¥ OECD, yılbaşında “Türkiye yüzde 1,8 küçülür” dedi. 21 Mayıs’ta vazgeçti ve “Küçülme yüzde 2,6’yı bulur” açıklaması yaptı. Bugün ise beklenti büyümeye döndü.

¥ Dün “Türkiye zoru başardı, etkileyici direnç gösterdi, büyüyor, enflasyonu düşürdü” diyen Fitch, 13 Temmuz’da Türkiye’nin notunu BB’den BB-’ye düşürmüştü.

¥ Türkiye’nin kredi notunu Ba3’ten B1’e indiren Moody’s gelecek aylara dair beklentisinin de negatif olduğunu bildirmişti.

60 MİLYAR DOLARLIK CARİ AÇIK BİTTİ, ŞİMDİ CARİ FAZLA VERDİ

Türkiye’nin cari açık ve enflasyon verilerini de değerlendiren Parker “60 milyar dolarlık cari açık ortadan kaldırıldı ve şu anda cari fazla veriliyor. Ayrıca bunu finanse etmeleri için gereken sermaye akışını çekmekte hiç zorluk yaşamadılar. Geçen sene bu zamanlarda bu konuda şüpheler vardı. Enflasyon şu anda düşüyor ve büyüme iyileşiyor” ifadesini kullandı. Türkiye’nin 100 milyar dolar olan toplam rezervine dikkat çeken, net döviz rezervinin 30 milyar dolara yakın olduğunu söyleyen Parken, bu rakamın önemine dikkat çekti.