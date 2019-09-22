Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

12 milyar dolara yakın ihracat ve 5 milyar doları bulan ithalatla, dış ticarette Türkiye’nin artı veren sektörlerinden olan gıda sanayi; Rusya’da düzenlenecek PRODEXPO Uluslararası Gıda Fuarına katılacak. Etkinlikte, Türkiye Millî Katılım Organizasyonu’nun belirleyeceği firmalar boy gösterecek. 100 bin metrekare gibi olukça geniş bir alanda gerçekleştirilecek etkinliğe, 69 ülkeden 3 binin üzerinde firmanın katılması bekleniyor. Katılımcı firmalar, yapacağı görüşmelerle Rusya’ya girme imkânı bulunuyor. Türk firmaları; bisküvi, çikolata, şekerli mamuller ve pastacılık ürünleri ile öne çıkacak. Et ürünleri, çay, incir ve kayısı gibi Türkiye’nin önemli ihracat kalemleri de fuarda iddialı...