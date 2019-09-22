Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD, 30,2 milyon dolarla ikinci sırada yer alırken, bu ülkeyi 27,8 milyon dolarla Almanya izledi. İhracatçıların uzun yıllardır hedef pazar olarak belirlediği Çin pazarında ise kuru incir ihracatındaki düzenli artış dikkat çekti. Geçen yıl Çin’e 2 milyon 439 bin dolarlık kuru incir dış satımı yapılırken, bu yıl yüzde 52 artarak 3 milyon 702 bin dolara çıktı. Ege Kuru Meyve İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep “Son yıllarda Çin’de Türk kuru meyvelerinin tanıtımına yönelik tanıtım çalışmalarına yoğunlaştık. Bunun meyvelerini toplamaya başladık. Çin’de insanların alım gücü her yıl artıyor. Kuru meyve ürünlerinin şekeri dengeleme, kansızlığı önleme, demir eksikliğini giderme, sindirimi ve hazmı kolaylaştırma, tansiyonu düzenleme gibi faydaları var. Bu pazarda kuru meyvede 10 yıl sonunda 100 milyon dolarlık bir ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.