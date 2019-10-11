Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önümüzdeki dönemde de kırmızı ete zam olmayacağını söyleyen Yardımcı “Türkiye’de 2016’da 14 milyon 800 bin olan büyükbaş sayısı geçen sene 17 milyon 42 bin 506’ya ulaştı. Zam yapılacak açıklamaları spekülatörlük. Neye istinaden yüzde 20 zam yapılacak diye açıklama yapılıyor? Kışın köylerden hayvan az indiği için 50 kuruş-1 lira zam gelebilir sadece” dedi.

Ete bahsedildiği gibi yüzde 20 zam gelmesi hâlinde 32 liraya kesilen danada bir kilo ette 6 lira, bir hayvanda 1.800 lira fark yapacağını belirten Yardımcı “Üretici de 2 bin lira zam gelecek diye malını bekletiyor, yem veriyor ve yağlandırıyor. Bu da işletmecinin işine geliyor. Salam ve sosiste onları kullanabilir ama vatandaşı kandırmayalım. Yüzde 20 zamla 50 liralık et 60 lira olur. Vatandaş gelmeden dükkândan ayağını kesmeyin. Bizde zam yok” diye konuştu.