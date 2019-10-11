Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 11 Ekim Cuma günü güncel Altın fiyatları aşağı yönde seyrediyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 282,00 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 1.896,00 liradan işlem görüyor. İşte, 11 Ekim 2019 güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

281,78

282,00

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

281,07

281,12

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.493,72

1.494,20

ÇEYREK ALTIN FİYATI

450,85

461,06

YARIM ALTIN FİYATI

898,88

922,13

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.868,00

1.896,00