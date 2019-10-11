Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 11 Ekim Cuma günü güncel Altın fiyatları aşağı yönde seyrediyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 282,00 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 1.896,00 liradan işlem görüyor. İşte, 11 Ekim 2019 güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
281,78
282,00
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
281,07
281,12
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.493,72
1.494,20
ÇEYREK ALTIN FİYATI
450,85
461,06
YARIM ALTIN FİYATI
898,88
922,13
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
1.868,00
1.896,00