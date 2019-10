Türkiye Gazetesi

Alınan bütün tedbirlere, yapılan denetimlere, kesilen para cezalarına rağmen hileli gıdaların önüne geçilemiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata ve enerji içeceğinin yer aldığı 618 firmaya ait bin 211 parti ürünle ilgili bilgileri, önceki gün kamuoyuna açıklamıştı. Yine Bakanlıkça bu yıl gerçekleştirilen 860 bin gıda denetiminde, olumsuzluk tespit edilen işletmelere yönelik 76 milyon 582 bin 794 lira idari para cezası uygulandı. Söz konusu denetimler sonucu 108 işletme için cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Başkan Vekili ve Gıda Komisyonu Başkanı Sinan Vargı; sıvı yağlarda, et ve et ürünlerinde, süt ve süt ürünlerinde hileli ürün üretimlerinde korkunç artışlar gördüklerini belirterek “Gıdada hile ve tağşiş yapan firmaların açıklanması ve ağır para cezaları verilmesi caydırıcı olmayabiliyor. Bu ürünleri üreten ve satanlara mutlaka hapis cezası verilmeli” dedi. Yapılan açıklamanın ardından piyasada tüketicinin ne kadar büyük tehlike altında olduğunun ortaya çıktığını belirten Sinan Vargı “Tam 300 firma zeytinyağı ve ayçiçek yağına daha ucuz fiyatlı yağları karıştırıp satmış. Et ve et ürünlerinde 414 firma, kırmızı ete, tavuk gibi başka hayvanların etini karıştırırken, sucuk ve kavurma gibi ürünlerde 44 firma at ve eşek eti kullanmış. 6 firmanın da et döner ve köfte diyerek, tüketicilere domuz eti yedirdiği ortaya çıktı. 6 firma da daha ucuz olan soya kıyması kullanmış. 28 firma bala glikoz şurubu katmış, 6 firma boyalı baharat satmış, 2 şirketin de gıda boyalı biber salçası yapmış” dedi.

Süt ve süt ürünlerindeki hile ve tağşişin 272 firmayla “korkunç” boyutlara ulaştığını da belirten Vargı “Peynir, âdeta plastik bir ürün gibi yeniden eritilip kullanılmaktadır. Eritme peynirinin ne olduğu mutlaka ambalaj üzerinde tüketiciye açıklanmalıdır. Tereyağına bitkisel yağ, yoğurda jelatin, tulum peynirine nişasta, eritme peynirine bitkisel yağ katılmasının dışında, birkaç yıldır süt ve süt ürünlerinde küflenmeyi önleyici ‘natamisin’ adlı bir kimyasal katılıyor. E-235 kodlu koruyucu bir gıda katkı maddesi olan ‘natamisin’ raf ömrünün artırılmasını sağlamaktadır. Fazla miktarda kullanıldığında insan sağlına zararları olabilir. Üç firmada bu ürünün aşırı şekilde kullanıldığı tespit edilmiş” uyarısında bulundu.

21 defa yakalanıp da aynı suçu işleyen var

Sinan Vargı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın firmaları açıklamasına rağmen, bu firmaların zaman zaman isim değişikliği yaparak aynı usulsüzlüğü işlemeye devam ettiğini vurguladı. Vargı, “Bu firmalardan bazılarının sahtekarlığı ileri boyutlara ulaşmış ve bir o kadar da yüzsüzler... 21 defa yakalanıp yine aynı suçu işleyen kişilere bile rastlayabiliyoruz. Gıda yasasında yapılacak değişiklikler 2015’ten bu yana TBMM gündemine gelmedi. Bu ürünleri üreten ve satanlara hapis şart” dedi.

ALO 174’e şikayet edin

Tüketicilere; gıda güvenilirliğiyle ilgili her türlü ihbar, şikayet ve talebini, Türkiye’nin her yerinden “174” numarasını arayarak ya da mobil uygulama ve e-posta yoluyla bildirebilme imkanı sağlandı. “Alo 174 Gıda Hattı”na, faaliyete geçtiği 14 Şubat 2009’dan bugüne kadar gıdayla ilgili bilgi edinme, ihbar ve şikayet kapsamında 641 bin 483 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 639 bin 365’i sonuçlandırıldı ve 50 bin 467 başvuruda denetimler sonucunda cezai işlem uygulandı.