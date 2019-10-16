Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’nın günlük ekonomi gazetelerinden Handelsblatt, Manisa’da kurulması düşünülen fabrikanın “askıya alındığını” öne sürdü. Handelsblatt, VW’ye yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde; Alman markanın, Türkiye’nin harekâtı sebebiyle böyle bir karar aldığını yazdı. “Şirketin imajının zedeleneceğine” ilişkin görüşe net karşılık vermeyen VW Sözcüsü’nün “Durumu büyük bir endişeyle izliyoruz” dediği belirtiliyor. Hükûmete yakın kaynaklar ise Volkswagen’in Türkiye yatırımıyla ilgili menfi bir durum olmadığını, gecikmenin sebebiyle ilgili resmî açıklamalara itibar edilmesi gerektiğini dile getiriyor. TAYSAD Başkanı Alper Kanca da “Erteleme kararına yönelik bir bilgim yok ancak bunlar anlaşılabilir. Çünkü Alman kamuoyu gereğinden fazla hassas” diye konuştu.

DOKUZ AYDA 23 BİN ADET ALDIK

Türkiye’de otomobil satışları 2019 yılının ilk dokuz ayında, geçen yıla göre yüzde 37 oranında azalarak 228 bin 628 adet oldu. Buna rağmen ülkemizde bu süreçte 23 bin 324 adet Volkswagen, 8 bin 115 adet de Skoda satışı gerçekleşti.