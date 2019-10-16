Serbest piyasada dolar 5,9320 liradan, euro ise 6,5490 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 5,93 liradan alınan dolar 5,9320 liradan, 6,5470 liradan alınan euro ise 6,5490 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,8950 liradan, euro ise 6,4850 liradan satılmıştı.
Dolar kuru bugün ne kadar? (16 Ekim 2019 güncel dolar - euro fiyatları)
16.10.2019 - 09:29 | Son Güncelleme: 16.10.2019 - 09:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
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656623 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/656623.aspx
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