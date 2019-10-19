Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi, her yıl düzenlediği geleneksel Anadolu illeri ziyaretlerini bu sene Gaziantep ve Şanlıurfa’ya gerçekleştirdi. İSO Meclisi, bölge iş insanları ile tanışmak, Türkiye ekonomisinin geleceği için yapılacakları iş birliklerini istişare etmek ve Barış Pınarı Harekatı’na destek olmak üzere Şanlıurfa’nın ardından bugün de (19 Ekim Cumartesi) Gaziantep ilini ziyaret etti. İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve İSO Meclis üyeleri olmak üzere geniş bir katılımla gerçekleşen program kapsamında Gaziantep Sanayi Odası ile ortak toplantı düzenlendi. Ziyarette İSO ve GSO arasında bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, odaların yükümlü oldukları belgelendirme hizmetlerinin yanı sıra, eğitim, araştırma, bilgilendirme, danışmanlık ve yayın hizmetlerini kapsıyor.

İki oda tarafından ortak düzenlenen toplantıda konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, sözlerine GSO’nun kuruluşuna hizmet eden ve aramızdan ayrılan iş insanlarını rahmetle anarak başladı. Bölgeyi ziyaret için geldikleri gün Türkiye ve ABD arasında yapılan anlaşma ile barışın yeşerdiğine dikkat çeken Bahçıvan “Sanayici olarak farklı bir aşkla gelince, Allah da yardım ediyor. Dileriz Barış Pınarı ile başlayan süreci Üretim Pınarı’na dönüştürürüz. Söz konusu ülke ise her şeyimiz bu ülkeye feda olsun. Allah vatansız bırakmasın” dedi.

İstanbul olarak sizlerden bir şeyler öğrenmeye geldik

Protokol ile iki oda ve şehir arasındaki gönül kardeşliğini kağıda döktüklerini belirten Bahçıvan, İstanbul sanayisi olarak öğretmeye değil, Gaziantep’ten bir şeyler öğrenmeye geldiklerinin altını çizdi. İSO Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında giderek payını artıran Gaziantep ilinin, sanayideki aile işletmeciliğinin nesiller arasındaki aktarımını çok iyi başardığına dikkat çeken Bahçıvan, şöyle konuştu:

“Aile işletmelerinin devamı çok önemli. İstanbul sanayisi olarak size fazla bir şey öğretmeye gerek yok. Buraya, sizden bir şey öğrenmeye geldik. Biz İstanbullu olarak sanayiyi ikinci, üçüncü nesle aktarmada çok başarılı değiliz. Siz, nesiller arasında ticari aktarımı çok iyi başardınız. Gençleriniz Batı’ya eğitim almaya gidiyorlar ama muhakkak Gaziantep’e gelip dedesinin, babasının bayrağını devralıp başarıyla devam ettiriyorlar. Bu konuda İstanbul olarak eksiğimiz çok. Sizi Allah nazardan saklasın. Bu bilgi ve tecrübe, kolay elde edilmiyor. Bunu çağla ve medeniyetle başarı içinde sürdürmek kolay değil. Görgüyü, ailenin etik ve kültürel değerleriyle harmanlamak, Antep’in ayrı bir formülü. Bu konuya yönelik eğitim ve deneyimde bizi besleyin.”

İstanbul’da sanayinin gelişmesi için tapusuz sanayi modeli olmalı

Konuşmasında İstanbul’da sanayinin devam etmesi için tapusuz modele geçilmesi gerektiğine dikkat çeken Bahçıvan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İstanbul’un özellikle kentsel rantı büyük sorun teşkil ediyor. İstanbul’da araziler değerlendirdikçe sanayiden uzaklaşıyoruz. Bu nedenle sanayinin gelişmesi için tapusuz sanayi modelini getirmemiz lazım. Sanayicinin arsa-bina ilişkisinin koparılması gerekiyor, tapusu olmamalı. Çünkü tapu, bizlerin ahlakını bozuyor. Birilerinin kısa vadeli ihtirası nedeniyle, şehri betona gömmüş durumdayız. Şehri uzun vadeli ayakta tutacak sanayi üretim kültürünü, maalesef ayağa düşürüyoruz. Onun için sanayinin tapusu olmasın. Sanayiciye sadece üretim yapmak kaydıyla 49 yıllığına arazi-bina tahsis edilsin. Böylece sanayici de sermayesini Ar-Ge’ye, teknolojiye, pazarlamaya ayırabilsin.”

Gaziantep’in çılgın projesi Türkiye’ye örnek olacak

GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu da “Ülkemizin ve ordumuzun arkasındayız. Gençleri bu örgütlerin elinde kurtarmak için daha çok yatırım ve ihracat yapacağız, ülkemizin ilk 10 büyük ekonomi arasında olması için her şeyimizi ortaya koyacağız” dedi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de Gaziantep’in 180’e yakın ülkeye ihracat yaptığını, ülke ihracatında altıncı sırada olduklarını, eylül ayında ise Ankara’yı geçerek beşinci sıraya yükseldiklerini söyledi. Üç yılda 3 milyar dolar sanayi yatırımı yaptıklarını ve 150 işletmeyi faaliyete aldıklarını belirten Ünverdi “Geçen yıl 7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik ve 5 milyar dolar ithalat yaptık. En çok ihracat ettiğimiz ürünler; halı, tarımsal sanayi ve hububat ürünleri, tekstil, kimyevi maddeler ve mobilya, kağıt ve orman ürünleri. Bu yıl 7,5 milyar dolar ihracat hedefimiz var. İlimizde toplam altı adet OSB bölgemiz var. Çılgın proje olarak adlandırdığımız bir konu var; tünelin de açılmasıyla, Mersin limanına 87 km mesafede 35 bin metrekare alanda bir Şahinbey-Polateli OSB’miz olacak. Denizle bağlantımız olacak. Asya ve Avrupa arasında üretim üssü olacak bölgemize yatırımları bekliyoruz” dedi.