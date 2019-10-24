Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl 10’uncu defa açılan fuarda ilk defa 81 ilin tamamından ve KKTC’den yerösel ürünler sergileniyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) de desteklediği fuarın açılışında konuşan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank “Kalkınma yerelden başlıyor” dedi. Coğrafi işaretler mevzuatının 1995’te yürürlüğe girdiğinde kimse tarafından bilinmediğini, bugün 454 tescilli ürünün bulunduğunu söyleyen Varank “Hâlen işlemleri devam eden 429 başvurunun yanı sıra ilk değerlendirmelere göre 2 bin 500 civarında potansiyel coğrafi işaretimiz olduğunu biliyoruz. Bu sayı zaman içinde 10 binleri aşacaktır. Tabii tescil sayısı kadar tescillenen ürünlerin ekonomiye sağladığı katma değer de önemli” dedi.

Fuarda verilen bilgiye göre dünya genelinde 8 bin 133 coğrafi işaretli ürün bulunuyor. Bu ürünlerin 3 bin 997’si gıda. Toplam değerleri 200 milyar avro. Avrupa’da en çok coğrafi işaretli ürünü olan ülke 882 ürünle İtalya. İtalya bu ürünlerden 8,8 milyar avro ihracat gerçekleştiriyor. Türkiye’nin 453 coğrafi işaretli ürünü bulunuyor. Fuarda 25 peynirden oluşan Peynir Sergisi düzenlenecek, tadımlar yaptırılacak “Peynirin izinde zor yollarda”, “Dünya markası peynir oluşturma” konularında söyleşiler gerçekleştirilecek.

200 çeşit peyniri biz tanıtamıyoruz

Türkiye’nin 200 çeşit peyniri bulunduğunu, buna karşılık İtalya, Fransa, Hollanda ve İsvçre’nin rokfor, çedar, monterey, mozeralla markalarını çıkardığını söyleyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu “Bu ürünlerle Hollanda veya Fransa 3-4 milyar dolar peynir ihraç ediyor, bizim ihracatımız 100-200 milyon dolar” dedi.

‘Simit’ Oxford sözlüğüne girdi

Bakan Varank, Türkiye’nin en önemli değerlerinden simitin kısa süre önce Oxford İngilizce sözlüğüne eklendiğini belirterek “Anlamına baktığınızda ‘Türkiye menşeili, pişirilmeden önce pekmez ve susamla kaplanmış halka şeklinde ekmek türü’ diye tarif ediliyor. Bu gibi binlerce kelimemiz, hazinemiz bulunuyor. Madem zamanın ruhu da yerel ve doğaldan yana, biz tecillerimizi ve bunların ticarileşmesini artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu..