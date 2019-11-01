Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre söz konusu dönemde yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 14,50 artışla 36 milyon 428 bin kişi oldu. Türkiye’yi ziyaret edenlerin 5 milyon 136 binini ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Türkiye’yi en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında yine bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,28 artış ile Rusya Federasyonu birinci, yüzde 12,43 artış ile Almanya ikinci, yüzde 16,05 artış ile İngiltere üçüncü oldu. İngiltere’yi Bulgaristan ve İran izledi. Kişi başı harcama ise 649 dolar oldu.