Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerli deterjan Boron’da ihracat başlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Boron’da yurt dışına ilk sevkiyatı bugünlerde gerçekleştireceklerini belirterek “Bugünden itibaren renkli ve beyazlar için sıvı ve toz olmak üzere dört farklı Boron ürünü raflardaki yerini almaya başlayacak. İlk aşamada ABD, İsviçre, Tunus ve Kosova’ya Boron ihracatı yapacağız. Gerekli izinleri aldılar” dedi. Dönmez, ürün AR-GE süreçlerinin devam ettiğini ifade ederek “Bulaşık makineleri ve elde yıkama için doğal mineralli bulaşık temizlik ürünü geliştirmek için de çalışmalar devam ediyor. İnşallah onu da önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde müşterimizle buluşturmuş olacağız. Öte yandan gerek mevcut ürünlerin performanslarının artırılması gerekse yeni ürün geliştirilmesi için ekiplerimiz sürekli mesaide. Bu gayretler sonucu yeni ürünlerimizin leke çıkarma gücünü de en yüzde 30 seviyesinde artırmış olduk” diye konuştu.

Balıkesir Bandırma’da temeli atılan bor karbür tesisiyle dünyadaki toplam bor karbür üretiminin yüzde 8’lik diliminin Türkiye’de yapılacağını hatırlatan Dönmez “Ferrobor ve bor nitrürün ülkemizde üretilmesi amacıyla ihale hazırlık çalışmaları devam ediyor. En kısa sürede aksiyon alarak borda katma değerli uç ürünlerin ülkemizde üretilmesi adına önemli bir adım daha atmak üzereyiz” ifadelerini kullandı.



10 MİLYAR LİRALIK PAZAR

Türkiye’deki temizlik ürünleri pazarının yaklaşık 10 milyar liralık bir hacme sahip olduğunu aktaran Dönmez, şunları kaydetti: Boron yüksek nitelikli bir pazarda 10 aylık kısa bir süre içinde yüzde 8’lik bir pazar payına sahip oldu. Toplam 30 bin ton satış rakamına ulaştık. Yıl sonunda, 32 bin tona ulaşmayı hedefliyoruz. Yeni ürünlerle birlikte Boron’un pazar payını artırmak dağıtım ağı kurduk. Türkiye’de tüm büyük zincir mağazalarda yaklaşık 20 bin satış noktasında olma hedefimiz var. Ayrıca Eskişehir Kırka’daki fabrikamız artan talebe yetişmek için kapasitesini yüzde 20-25 oranında artırarak yıllık yaklaşık 30-35 bin ton arası üretim seviyesine yükseldi.