Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemde ‘Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın durumu sıkça gündeme gelirken eski düzenlemenin sisteme zarar vereceği yönündeki görüşler ağırlık kazanmaya başladı. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, EYT’ye ilişkin olarak hükûmetin politikasını doğru bulduğunu söyledi. Avdagiç “EYT, kazanılmış hak olarak görünüyor ama böyle bir şey yok. Erken yaşta emeklilik, Türk sosyal güvenlik sisteminin intiharı olur. Gününü dolduran sanki hemen emekli olması gerekiyor gibi bir algı var. Bunun doğru olmadığı açık. Türkiye’de emekli olmanın şartları var. Bu şartlar da bugün ortaya çıkmadı, on-on beş yıl önce bu düzenlemeler yapıldı. Herkesin bu düzenlemelere tabi olması gerek. Bugün Türkiye kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşla bile, OECD’de en erken emeklilik yaşının uygulandığı ülke. Sistemin sürdürülebilirliği, iş hayatının verimliliği adına dünyada standartlar daha katı. Biz ülke olarak çok daha makul nitelendirilebilecek seviyelerdeyiz. Ama bu seviyelerin gelecekte de korunabilmesi için bugün herkesin ortaya konulan düzenlemelere saygı göstermesi şart” dedi.

EVDEN ÇALIŞMAYLA İŞSİZLİĞİ AZALTIRIZ

Esnek çalışmayla ilgili düzenlemeler yapılmasını da isteyen Şekib Avdagiç “Gelecek dönemde istihdamın artacağını öngörüyoruz. Hükûmetimizin de bu noktada istihdama dönük finansal desteklerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ancak daha önemlisi, biz iş dünyası olarak ‘işveren dostu’ demiyorum, dikkatinizi çekerim ‘ekonomi dostu’ iş kanununa ihtiyaç duyuyoruz. Mevcut kanundan dolayı Türkiye’de işveren, yeni istihdam sağlamakta çekingen davranıyor. Çünkü işveren, işçisiyle iş ilişkisinin bitmesinin ardından en az beş yıl, bazı konularda 10 yıl boyunca bazı riskleri taşımaya devam ediyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir iş kanunu yok. Türkiye’de istihdam ile ilgili süreçlerin yürütülebilir bir noktaya gelmesi gerekiyor. Değişen iş süreçlerine bağlı olarak evden, dünyada yaygın olarak uzaktan çalışma devreye girdi. Biz bunu kullanamıyoruz. Çünkü İş Kanunu’nda bunlar tam olarak aydınlatılmış değil. İş Kanunu, bu anlamda teknolojik gelişmeleri göz önüne alarak revize edilmeli” diye konuştu.