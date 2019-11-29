Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

4. Uluslararası İpek Yolu İş Adamları Zirvesi’nde konuşan Bakan Albayrak “Bir ilke imza atarak ekonomik aktiviteyi canlandırırken, cari fazla vermeyi başarıyoruz. Eylül ayı itibarıyla son 12 aylık cari fazla rakamı, 5,9 milyar dolara ulaştı. Pozitif büyümenin gerçekleşeceği bir yılda cari fazla verilmesi hususu, literatüre girecek nitelikte. Kurulan şirket sayısında eylüle yüzde 8,5, geçen yıla göre yüzde 18 arttı. İstihdamda güçlü toparlanma sinyallerini görüyoruz. Eylülde 400 binin üzerinde SGK girişi var. Bu göstergeler, Türkiye’nin 2020 yılı için ortaya koyduğu büyüme potansiyeline çok rahat bir şekilde ulaşacağını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

TİCARETTE ÜS OLACAĞIZ

TİM Başkanı İsmail Gülle “2018 yılında tarihimizde ilk defa ihracat yapan firma sayısı ithalat yapanları geride bıraktı. 2019 yılında ise 85 bine ulaşan mal ihracatçımız ve 5 bin seviyesindeki hizmet ihracatçımız ile, ticaret diplomasimiz sahada 90 bin nefere ulaşmıştır” dedi. Çin’in ‘Kuşak ve Yol’ projesine 8 trilyon dolar ayırdığını hatırlatan Gülle, “40 milyar dolar sadece ulaştırma alt yapısına harcanacak. Türkiye, en stratejik noktada. Şimdiden hazırlıklı olmalı, gerekli adımları atmalıyız. Marmaray ve Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının sağladığı stratejik avantajla söyleyebilirim ki, İpek Yolu tekrar ayağa kalkıyor. Transit ticarette de vazgeçilmez bir üs hâline geleceğiz” diye konuştu.